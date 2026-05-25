Авто стало стучать во время переключения: механик объяснил, когда это может обернуться дорогостоящим ремонтом

Известный автомеханик и автоблогер Скотти Килмер посоветовал водителям не игнорировать посторонние звуки при переключении передач. По его словам, стук, задержка во время разгона или резкое переключение могут свидетельствовать о проблемах с трансмиссией авто.

Об этом сообщает Express со ссылкой на видео Килмера.

Механик объяснил, что одним из опасных симптомов есть ситуация, когда после запуска холодного двигателя водитель включает передачу, нажимает на газ, но автомобиль не начинает двигаться сразу. Это может означать, что коробка начинает выходить из строя.

"Если вы едете по дороге, особенно во время ускорения, и автомобиль переключает передачи со стуком, это еще один признак того, что трансмиссия начинает портиться", - отметил Килмер.

По его словам, владельцам авто с автоматической коробкой передач следует обратить внимание и на случаи, когда машина тяжело переключает передачи, а двигатель при этом раскручивается до слишком высоких оборотов.

Автомеханик предупредил, что игнорирование таких признаков может сделать автомобиль опасным или полностью непригодным к эксплуатации. Полная замена трансмиссии может стоить очень дорого, поэтому проблему лучше диагностировать сразу.

В то же время Килмер подчеркнул, что стук или задержка при переключении не всегда означают необходимость серьезного ремонта. Прежде всего, он советует проверить уровень трансмиссионной жидкости.

"Прежде чем начать паниковать, проверьте трансмиссионную жидкость. Если ее очень мало, автомобиль может вести себя так же, но вам может понадобиться только новая жидкость", - пояснил механик.

Он добавил, что во многих автомобилях уровень трансмиссионной жидкости можно проверить с помощью щупа под капотом, подобно проверке моторного масла.

