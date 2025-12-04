Авто старше 10 лет: эксперт назвал 5 критических узлов, которые нужно проверить в первую очередь

Авто / © Pixabay

Когда автомобиль преодолевает десятилетний рубеж, даже при хорошем уходе, он теряет «свежесть» и приобретает ряд слабых мест, особенно при пробеге более 200 000 км. Эксперты отмечают, что первостепенное внимание требует подвеска, двигатель и электричество. Своевременная диагностика этих узлов позволит избежать дорогостоящих поломок.

Об этом рассказывает портал «Твоя машина».

Подвеска обычно первой напоминает возраст машины, особенно на плохих дорогах. О сносе сайлентблоков и подрамников свидетельствует стук на ямах и мелкая дрожь руля. Легкая ржавчина еще не катастрофа, но глубокие ячейки — сигнал для немедленной замены элементов.

Амортизаторы живут около 100 000 км, так что после двойного пробега они точно потеряли рабочие свойства. Автомеханик Олег Руденко объясняет:

«Источенные амортизаторы не держат дорогу, особенно зимой. Машину может повести даже на небольшой скорости».

Присмотритесь также к поводам и ШРУСам: хруст при поворотах или рывки при старте — классический признак их старения, который легко проверить на СТО.

Даже самые надежные механизмы двигателя и коробки тоже не вечны. Следы масла на стыках сигнализируют о необходимости замены прокладок. Старое трансмиссионное масло густеет, поэтому его следует освежить, особенно если история обслуживания авто неизвестна.

После десятилетия слабеет электричество. Стартер может крутить медленно, генератор — не давать стабильного напряжения. В таком случае поможет измерение тока нагрузки. Эту проверку производят в любом сервисе за несколько минут.

Система охлаждения — еще одна зона риска. Если антифриз не меняли 4-5 лет, система загрязняется, а радиатор «цветет». Перегрев двигателя после этого — только вопрос времени.

Старение кузова приобретает особую актуальность. Ржавчина на арках, порогах, дверях — привычное явление для подержанных авто. Точнее всего это видно на подъемнике. При обнаружении ячеек металл следует сразу обработать антикором, чтобы предотвратить распространение гниения.

На фоне этих технических аспектов важно помнить об украинском контексте. Как сообщает МВД, в Украине активно обсуждают возобновление обязательного техосмотра для легковых автомобилей. Правительство планирует вернуть контроль за состоянием машин старше 10 лет для повышения безопасности на дорогах.

