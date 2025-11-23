- Дата публикации
-
- Категория
- Авто Мир
- Количество просмотров
- 2
- Время на прочтение
- 2 мин
Авто в Украине подорожали вдвое: что происходит на рынке во время войны
инок новых автомобилей в Украине во время войны продолжает работать, но средняя цена выросла более чем вдвое. Узнайте, какие факторы повлияли на удорожание и изменение структуры рынка авто.
Несмотря на сложности экономики в результате войны, рынок новых автомобилей в Украине продолжает работать и даже демонстрирует признаки обновления. В то же время, покупка авто стала значительно дороже.
Это подтверждают данные AUTO-Consulting.
Средние цены на новые автомобили
За последние четыре года средняя стоимость нового автомобиля в Украине выросла:
2021 год: 26,5 тыс. евро (примерно 720 тыс. грн)
2022 год: 30,7 тыс. евро
2025 год: более 32 тыс. евро (около 1,5 млн грн)
Таким образом, в евро цены выросли более чем на 20%, а в гривне подорожание превысило 100%.
Почему авто подорожали
Основные причины подорожания – это ослабление гривны по отношению к евро, подорожание логистики и мировая инфляция автомобильной продукции. Производители повышают цены из-за более дорогих комплектующих, металла и электроники, а война усложнила доставку авто и увеличила расходы на страхование транспорта.
Изменения в структуре рынка
Кроме экономических факторов, на среднюю цену повлияло изменение структуры рынка. Бюджетные модели практически исчезли – часть производителей приостановила продажу дешевых автомобилей во время войны, некоторые бренды прекратили поставки моделей начального уровня.
В то же время увеличилась доля средних и премиальных автомобилей, частично из-за наличия, частично из-за выбора покупателей, предпочитающих более дорогие и надежные модели. Новые китайские бренды среднего и премиум-сегмента, такие как Zeekr, Voyah, Hongqi, Avatr и BYD Seal также повышают среднюю цену.
Как это повлияло на продажи
Дилеры отмечают, что премиальные авто покупают реже, но общий рынок постепенно восстанавливается за счет среднего сегмента и новых китайских брендов. Следовательно, подорожание отражает не только увеличение цен, но и изменение потребительского спроса: дешевых моделей почти не осталось, а украинцы выбирают более дорогие и более надежные автомобили.
Раньше мы рассказывали, как выбрать комплектацию авто. Узнайте, какими опциями водители действительно пользуются каждый день.