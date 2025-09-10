- Дата публикации
-
Категория
Авто Мир
- Количество просмотров
- 688
- Время на прочтение
- 2 мин
Автомат или механика: какая коробка передач экономнее на самом деле
Какая коробка передач экономит топливо на самом деле? Эксперт ответил на этот вопрос.
Еще десять лет назад большинство водителей были уверены, что механическая коробка передач экономнее «автомата». Тогда это было правдой: в пробках водители на «механике» могли перевести рычаг в нейтральное положение, уменьшая затраты, в то время как старые «автоматы» продолжали сжигать излишнее горючее.
Об этом пишет Твоя машина.
Эра новых технологий
Ситуация кардинально изменилась благодаря технологиям. У современных «автоматов» больше передач и усовершенствованная электроника. Благодаря этому двигатель работает на более низких оборотах, не теряя динамики, что делает его более экономичным.
Инженер-тестировщик Сергей Л. объясняет, что современные «автоматы» переключают передачи гораздо точнее среднестатистического водителя. Двигатель постоянно работает в оптимальном режиме, где расход топлива минимален. Особенно это касается коробок с двойным сцеплением и вариаторами. Они переключают передачи мгновенно, без рывков, не тратя лишнее горючее на ускорение.
Экономия в городе и на трассе
По словам автоинструктора Александра Г., «автомат» показывает преимущество не только в городе, но и на трассе. Восьми или девятиступенчатые коробки держат обороты двигателя в зоне максимальной экономии, тогда как водителю не приходится постоянно переключать передачи.
Данные испытаний подтверждают, что разница в расходе топлива между современной «механикой» и «автоматом» может достигать одного литра на 100 км². Это означает, что в год можно сэкономить около 200 литров бензина, что существенно для семейного бюджета. Таким образом, убеждение об экономии «механики» становится устаревшим.
Напомним, в августе 2025 года украинский автопарк пополнили около 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 0,4% больше, чем в июле. Из этого количества на новые машины пришлось 2,2 тыс. единиц, что на 3% меньше, чем месяцем ранее. В то же время сегмент подержанных авто вырос на 1% — до 10,9 тыс. регистраций.
В Украине вступил в силу запрет на движение транспортных средств по территориям природно-заповедного фонда. Это ограничение действует уже в течение месяца и направлено на сохранение окружающей среды.