Автомат или механика: какая коробка передач экономнее на самом деле

Коробка передач / © pixabay.com

Реклама

Еще десять лет назад большинство водителей были уверены, что механическая коробка передач экономнее «автомата». Тогда это было правдой: в пробках водители на «механике» могли перевести рычаг в нейтральное положение, уменьшая затраты, в то время как старые «автоматы» продолжали сжигать излишнее горючее.

Об этом пишет Твоя машина.

Эра новых технологий

Ситуация кардинально изменилась благодаря технологиям. У современных «автоматов» больше передач и усовершенствованная электроника. Благодаря этому двигатель работает на более низких оборотах, не теряя динамики, что делает его более экономичным.

Реклама

Инженер-тестировщик Сергей Л. объясняет, что современные «автоматы» переключают передачи гораздо точнее среднестатистического водителя. Двигатель постоянно работает в оптимальном режиме, где расход топлива минимален. Особенно это касается коробок с двойным сцеплением и вариаторами. Они переключают передачи мгновенно, без рывков, не тратя лишнее горючее на ускорение.

Экономия в городе и на трассе

По словам автоинструктора Александра Г., «автомат» показывает преимущество не только в городе, но и на трассе. Восьми или девятиступенчатые коробки держат обороты двигателя в зоне максимальной экономии, тогда как водителю не приходится постоянно переключать передачи.

Данные испытаний подтверждают, что разница в расходе топлива между современной «механикой» и «автоматом» может достигать одного литра на 100 км². Это означает, что в год можно сэкономить около 200 литров бензина, что существенно для семейного бюджета. Таким образом, убеждение об экономии «механики» становится устаревшим.

Напомним, в августе 2025 года украинский автопарк пополнили около 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 0,4% больше, чем в июле. Из этого количества на новые машины пришлось 2,2 тыс. единиц, что на 3% меньше, чем месяцем ранее. В то же время сегмент подержанных авто вырос на 1% — до 10,9 тыс. регистраций.

Реклама

В Украине вступил в силу запрет на движение транспортных средств по территориям природно-заповедного фонда. Это ограничение действует уже в течение месяца и направлено на сохранение окружающей среды.