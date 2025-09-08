Автомеханик назвал 5 авто, которые ни за что не купит в 2025

Автомобиль

Реклама

На рынке подержанных автомобилей не все модели одинаково надежны. Некоторые из них могут иметь привлекательный дизайн, но впоследствии потребуют значительных затрат на обслуживание. Механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд назвал пять автомобилей, которые он никогда не купил бы в 2025 году из-за их склонности к поломкам и дорогостоящему ремонту.

Об этом пишет GoBankingRates.

1. Chrysler 200

Хотя эта модель снята с производства в 2017 году, она все еще доступна на вторичном рынке. По словам Гельфанда, этот автомобиль имеет плохое качество трансмиссии, проблемы с электричеством и часто ломается.

Реклама

2. Nissan Altima (2013-2020)

Этот седан выглядит роскошно, но механик предостерегает: его главная проблема — бесступенчатая трансмиссия (CVT), которая часто выходит из строя примерно после 100 000 км пробега, а ее замена стоит немало.

3. Jeep Renegade

Несмотря на компактный размер и внешнюю привлекательность, Jeep Renegade считается одним из самых ненадежных внедорожников. Гельфанд отмечает, что автомобиль страдает многочисленными поломками электроники и имеет низкий комфорт вождения.

4. Range Rover Evoque

Этот роскошный внедорожник выглядит стильно, но, как утверждает Гельфанд, ему не хватает надежности. Модель подвержена истокам моторного масла, проблемам с трансмиссией и полным сбоям электрооборудования, часто уже после 80 000 км пробега.

5. Chevrolet Spark

Хотя эта модель доступна по цене, она не стоит своих денег. Механик отмечает низкое качество конструкции, высокий уровень шума и слабую производительность двигателя. Вместо него он советует приобрести подержанные модели Honda или Toyota, которые известны своей долговечностью.

Реклама

Напомним, автомеханики из США назвали две марки автомобилей, которые, по их мнению, чаще всего ломаются и нуждаются в ремонте. Речь идет о General Motors (GM) и Chrysler.

В Украине появилась новая схема мошенничества на дорогах, использующая обычный пакет. Преступники крепят его на боковое зеркало автомобиля, чтобы отвлечь внимание водителя и угнать вещи из салона или даже сам автомобиль.