Автомеханик назвал лучшую модель авто, которая будет ездить годами

Автомеханик назвал лучшую модель авто

Реклама

Известный автомеханик Скотти Килмер считает Toyota RAV4 одним из самых лучших старых внедорожников. Он говорит, что этот автомобиль может проехать более 500 000 миль (около 800 000 км). В прошлом году Килмер показывал в видео три модели машин, которые, по его мнению, могут служить очень долго.

Об этом пишет Express.

Особую похвалу от эксперта получил именно Toyota RAV4, который он считает одной из лучших долгосрочных покупок. Скотти Килмер, известный поклонник Toyota, регулярно рекомендует автомобили этого бренда владельцам подержанных авто. Он отметил «очень надежный двигатель» RAV4, его хорошую топливную экономичность и отсутствие турбонаддува, что предотвращает ускоренный износ.

Реклама

Одним из ключевых преимуществ RAV4 Килмер назвал систему полного привода. В своем видео на YouTube он объяснил, как работает эта система: «Остановите транспортное средство, нажмите кнопку, и теперь у вас есть полный привод со скоростью до 20 или 25 миль/час, так что вы можете ехать по снегу и льду, отправляться в поход или на рыбалку». Он также добавил, что «еще никогда не видел, чтобы такое ломалось», подчеркивая надежность системы.

Осматривая автомобиль, Скотти также отметил долговечность оригинальных деталей под капотом, включая генератор и аккумулятор, которые функционировали даже восемь лет спустя. Он также предпочел тканевые сиденья в RAV4, отметив их износостойкость по сравнению с кожей.

Напомним, известный механик Пол Лукас поделился своим опытом, назвав 20-летний Ford Focus Mk1 одним из самых надежных подержанных автомобилей. По его словам, он приобрел такой автомобиль 15 лет назад всего за 500 фунтов стерлингов и благодаря тщательному уходу машина ни разу его не подвела.