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Автомеханики назвали самый надежный автомобиль на рынке
Настоящим лидером надежности на современном авторынке является Toyota.
Автомобильные эксперты единогласно признают Toyota «самой надежной маркой» на рынке, ссылаясь на одну простую причину: эти автомобили почти никогда не нуждаются в серьезном ремонте.
Об этом сообщает Express.
Мнение механика Prestige Services and Maintenance
Механик из компании Prestige Services and Maintenance в своем видео на TikTok четко отметил, что среди всех автомобильных брендов Toyota является лучшим выбором с точки зрения надежности. Он подчеркнул:
«Меня всегда спрашивают, какая моя любимая марка автомобиля. Что касается меня, то я люблю свои Ferrari… Однако, самый надежный автомобиль — это Toyota. Это может быть любая Toyota. Они надежны. Они приезжают только на обслуживание и техосмотр».
Это отличает их среди других брендов, делая Toyota идеальным выбором для тех, кто стремится к долгосрочной беспроблемной эксплуатации.
Поддержка от ведущего механика Скотти Килмера
Не только Prestige Services and Maintenance отмечают Toyota. Известный механик Скотти Килмер, имеющий пятидесятилетний опыт работы с автомобилями, также высказал высокую оценку японскому бренду на своем YouTube-канале.
«Как механик, я работал над множеством разных автомобилей на протяжении последних пяти десятилетий и могу лично засвидетельствовать качество Toyota. Надежность Toyota в значительной степени связана с низким количеством механических проблем», — объяснил Килмер.
Он также добавил, что покупка Toyota может существенно сэкономить средства по сравнению с другими брендами.
Конкретные модели и преимущества
Скотти Килмер особо выделил две модели Toyota: Rav4 и Corolla. Corolla является очень популярным подержанным автомобилем в Великобритании благодаря своей надежности. Кроме того, Corolla редко ломается, Килмер отметил ее высокие показатели безопасности и доступную страховку.
Он заметил: «Их продали миллионами, так что есть много хороших подержанных [автомобилей], вам не нужно покупать новый».
Килмер также подчеркнул, что Corolla, являясь переднеприводным автомобилем, прекрасно ведет себя как в дождь, так и в снег, имеет просторный салон, а ее интерьер значительно улучшился и выглядит современно.
Напомним, за первые шесть месяцев 2025 украинцы приобрели около 33 тысяч новых легковых автомобилей. Однако лидером продаж стал RENAULT Duster.