Автомобиль "Формулы-1" посоревновался в гонке с тюнингованный Lamborghini Huracan и Nissan GT-R

В драг-рейсах победитель оказался достаточно неожиданным.

Автомобильные блоггеры с YouTube-канала CarWow вывели на драг-рейс болид Red Bull RB7 с "Формулы-1" и тюнингованные Lamborghini Huracan и Nissan GT-R.

Видео с гонкой они опубликовали у себя на канале.

Наверное, ни один дорожный автомобиль не может обогнать автомобиль "Формулы-1". По крайней мере такая реальность для суперкаров с заводскими настройками. Но возможно у них будет больше шансов, если их затюнинговать.

Red Bull RB7 оснащен 2,4-литровым атмосферным двигателем Renault мощностью 750 лошадиных сил. Мощность передается в толстые задние шины через семиступенчатую секвентальную коробку передач. Автомобиль имеет сверхлегкий кузов из карбонового волокна и весит всего 650 килограмм.

Lamborghini Huracan, представленный в гонке, имеет атмосферный 5,2-литровый V10, который теперь производит 1200 лошадиных сил и 1240 Нм крутящего момента. У него также есть полный привод, семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением и очень эффективная система управления запуском. Однако он весит 1553 кг, что почти на 240% больше, чем автомобиль из "Формулы".

Но Nissan GT-R весит еще больше — 1840 кг. Он включает в себя увеличенную 4,1-литровую версию стандартного 3,8-литрового V6 с двойным турбонаддувом, который выдает 1300 л.с. и 1290 Нм крутящего момента. Как и Lamborghini, он имеет автоматическую коробку передач с двойным сцеплением с управлением запуском и полным приводом.

В драг-рейсе с места победил тюнингованный Lamborghini. Также он первый приехал в гонке, в которой они стартовали во время движения. В последний болид "Формулы-1" вообще проиграл. Однако в тесте на тормозной путь Red Bull RB7 победил.

Ранее сообщалось, что Tesla Model S посоревновался на треке с болидом "Формулы-1".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку