Авто / © Associated Press

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Зимой такие привычные действия водителей, как долгое прогревание двигателя, парковкаавто на полотенце или в глубоком снегу, могут привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Правильный уход в морозы поможет уберечь двигатель, аккумулятор и кузов от быстрого изнашивания.

Об этом пишет UAmotors.

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Не прогревайте двигатель слишком долго

Прогревание авто по 15–20 минут увеличивает расход топлива и ускоряет износ двигателя. Во время холодного запуска электроника подает больше топлива, часть которого попадает в моторное масло и ухудшает его свойства.

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Современному двигателю достаточно поработать 2–3 минуты, после чего следует начинать плавное движение без высоких оборотов и резких ускорений, чтобы детали и технические жидкости равномерно нагрелись.

Не оставляйте машину на полотенце

После поездки влажные тормозные механизмы на морозе могут замерзнуть, из-за чего ручной тормоз заблокируется. Зимой лучше оставлять авто на передаче или в режиме P для автоматической коробки, а на склоне дополнительно использовать противооткатные упоры.

Не включайте примерзлые дворники

Попытка запустить примерзлые стеклоочистители может испортить резинки, механизм привода и даже лобовое стекло. Сначала нужно прогреть зону дворников и дождаться, пока лед растает.

Не поливайте стекло кипятком

Использовать горячую воду для размораживания стекла нельзя. Из-за резкого перепада температур оно может треснуть. Для очищения лучше применять специальные размораживатели.

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Не перегружайте аккумулятор при запуске

На морозе емкость аккумулятора уменьшается на 30–50%, а в холодном двигателе требуется больше энергии для старта. Поэтому не следует одновременно включать фары, обогревы и вентилятор на максимум — дополнительные приборы лучше включать постепенно уже после запуска двигателя.

Не ездите с почти пустым баком

В свободном пространстве топливного бака скапливается конденсат. Вода оседает на дне и на морозе может замерзнуть, мешая работе топливной системы. Специалист советует зимой держать бак заполненным по меньшей мере наполовину и заправляться на проверенных АЗС.

Не забывайте мыть автомобиль

Дорожные реагенты, соль и песок повреждают лакокрасочное покрытие и ускоряют коррозию металла. Особенно важно очищать днище, колесные арки и пороги, поэтому мыть машину советуют каждые 2–3 недели, в частности, во время оттепелей и после поездок по трассе.

Не открывайте примерзлую дверь силой

Резкие рывки могут сломать пластиковые крепления ручки или порвать резиновые уплотнители. Лучше прогреть салон, осторожно простучать периметр двери или воспользоваться специальным размораживателем.

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Не паркуйтесь в глубоком снегу

Во время стоянки снег под днищем подтаивает от тепла двигателя, а после охлаждения превращается в лед. Он может повредить пластиковые детали, подкрылки, пыльники и тормозные шланги. Стояночное место желательно заранее расчистить до твердого покрытия, держа в багажнике небольшую лопату.

Напомним, примерзшие к лобовому стеклу дворники после морозной ночи могут задержать водителя на несколько минут, а попытки ускорить процесс горячей водой или силой их оторвать способны обернуться повреждениями. Лучше всего объединить обычный обогрев стекла, специальный автомобильный разморозитель и правильный способ очистки.

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