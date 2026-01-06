- Дата публикации
-
- Категория
- Авто Мир
- Количество просмотров
- 301
- Время на прочтение
- 1 мин
Авторынок Украины сменил лидера: какая марка вырвалась в топ 2025 года
В 2025 году в Украине было продано 81,3 тыс. новых легковых авто – рекорд с 2022 года. Какие марки возглавили рейтинг, обогнавший Toyota и какой автомобиль стал бестселлером.
Рынок новых легковых автомобилей в Украине продемонстрировал заметный рост. По итогам 2025 года украинский автопарк пополнился 81,3 тысячи новых легковушек, что на 17% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Этот показатель стал самым высоким годовым результатом для сегмента новых легковых автомобилей с 2022 года.
Лидером украинского рынка по итогам года впервые стала китайская марка BYD. В течение года в Украине было реализовано 10 352 автомобиля BYD, что в пять раз превышает результат 2024 года.
Второе место заняла Toyota с показателем 10 181 проданного автомобиля, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Третью позицию занял Volkswagen, продажи которого выросли на 51% и составили 7380 авто.
В десятку самых популярных брендов новых легковых автомобилей в 2025 году также вошли:
Renault - 6 281 авто (снижение на 14%);
Skoda - 6 153 авто (рост на 22%);
BMW – 3 757 авто (падение на 22%);
Hyundai - 3 633 авто (рост на 39%);
Zeekr - 2 984 авто (рост на 264%);
Audi - 2 864 авто (рост на 42%);
Honda – 2 655 авто (рост на 31%).
Самым популярным автомобилем года на украинском рынке новых легковушек стал компактный кроссовер Renault Duster, получивший титул бестселлера 2025 года.
В тройку моделей-лидеров по объемам продаж также вошли Toyota RAV4 и Volkswagen ID.UNYX.
