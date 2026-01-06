ТСН в социальных сетях

Авторынок Украины сменил лидера: какая марка вырвалась в топ 2025 года

В 2025 году в Украине было продано 81,3 тыс. новых легковых авто – рекорд с 2022 года. Какие марки возглавили рейтинг, обогнавший Toyota и какой автомобиль стал бестселлером.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Авто

Авто / © pexels.com

Рынок новых легковых автомобилей в Украине продемонстрировал заметный рост. По итогам 2025 года украинский автопарк пополнился 81,3 тысячи новых легковушек, что на 17% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Этот показатель стал самым высоким годовым результатом для сегмента новых легковых автомобилей с 2022 года.

Лидером украинского рынка по итогам года впервые стала китайская марка BYD. В течение года в Украине было реализовано 10 352 автомобиля BYD, что в пять раз превышает результат 2024 года.

Второе место заняла Toyota с показателем 10 181 проданного автомобиля, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Третью позицию занял Volkswagen, продажи которого выросли на 51% и составили 7380 авто.

В десятку самых популярных брендов новых легковых автомобилей в 2025 году также вошли:

  • Renault - 6 281 авто (снижение на 14%);

  • Skoda - 6 153 авто (рост на 22%);

  • BMW – 3 757 авто (падение на 22%);

  • Hyundai - 3 633 авто (рост на 39%);

  • Zeekr - 2 984 авто (рост на 264%);

  • Audi - 2 864 авто (рост на 42%);

  • Honda – 2 655 авто (рост на 31%).

Самым популярным автомобилем года на украинском рынке новых легковушек стал компактный кроссовер Renault Duster, получивший титул бестселлера 2025 года.

В тройку моделей-лидеров по объемам продаж также вошли Toyota RAV4 и Volkswagen ID.UNYX.

Напомним, Минцифры готовит возможность онлайн-сдачи теоретического экзамена по вождению уже в 2026 году. Идея призвана минимизировать коррупционные риски и сделать процесс получения прав более прозрачным.

