Байден протестировал первый выпущенный электропикап Hummer мощностью тысяча "лошадей": видео

Президент США был поражен новым электромобилем.

Компания General Motors запустила новое производство электромобилей в Детройте. Фабрика Factory ZERO выпускает исключительно электрокары.

Президент США Джо Байден посетил предприятие для того, чтобы оценить столь важный объект для США. Об этом сообщает канал C-SPAN.

Первым автомобилем, сошедшим с конвейера стал новейший GMC Hummer EV. Этот автомобиль уже наделал много шума в СМИ, своей мощностью в тысячу лошадиных сил и системой параллельного движения Crab Walk.

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Джо Байдену разрешили провести испытание первого выпущенного Hummer EV и прокатиться на нем по территории завода. Он проехался на этом великане 10 минут, так как ему предоставили топовую версию с тремя двигателями и мощностью в тысячу лошадей, президент не стеснялся нажимать на педаль газа и был поражен динамикой пикапа.

Максимальная комплектация такого электромобиля стоит 112 тысяч долларов, что за эти деньги получит будущий владелец? Конечно, очень много машины, GMC Hummer EV действительно велик. Современный дизайн, красивый интерьер и очень приличные технические характеристики. Тысяча "лошадей" разгоняют "великана" до первой сотни всего за 3 секунды. Также он получил достаточно неплохую батарею, на одном заряде пикап сможет проехать 560 км.

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Более бюджетные версии тоже есть, они стартуют от 80 тысяч долларов. Но если хочется большего разнообразия, в 2023 году на фабрике Factory ZERO стартует производство других моделей — Hummer SUV и Chevrolet Silverado.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о первом электромобиле от Huawei. Его главная фишка – тысяча километров на одном заряде.