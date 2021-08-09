Байден собирается первым опробовать новую электрическую модель Chevrolet

Ранее он заявил, что электрокар будет разгоняться до 321 км/ч.

Президент США Джо Байден рассказал, что он станет первым человеком, который сядет за руль электрического Chevrolet Corvette.

Об этом сообщает сайт CarBuzz.

На прошлой неделе Байден подписал распоряжение о том, что к 2030 году 50% новых автомобилей, продаваемых в США, должны быть электрическими. Он также встретился с руководителями Ford, Stellantis и General Motors.

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Глава GM Мэри Барра лично пообещала президенту, что он сможет поездить на новом Corvette.

"У меня есть обязательства от Мэри Барры, что когда они делают первый электрический Corvette, я смогу поездить за его рулем. Вы думаете, что я шучу, но я не шучу", — сказал Байден.

Ранее он уже заявлял о том, что будущий электрический Chevrolet Corvette в разработке, и он будет развивать скорость 321 км/ч. Однако точной даты выхода автомобиля еще нет.

Во время объявления Байдена о его распоряжении по электрокарам на фоне стояли несколько электрических автомобилей. В частности, будущий пикап GMC Hummer EV 2022 и гибридный Jeep Wrangler 4xe 2021. Байден даже сел за руль последнего.

Ранее сообщалось, что в одном из штатов США каждый пятый владелец электрокара вернулся к авто с ДВС.

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