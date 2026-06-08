Беспилотные такси появятся на дорогах уже этим летом: что стоит знать пассажирам

Авто Wayve перед запуском их службы такси в Лондоне в партнерстве с Uber / © Getty Images

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Уже этим летом первые роботакси Uber будут курсировать по улицам Лондона. Компания объединилась со стартапом Wayve, чтобы изменить городскую мобильность с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Daily Mail.

Что известно о беспилотных такси Uber?

Uber показал свой новый парк автономных роботакси, которые в ближайшее время должны появиться на дорогах Лондона. Транспортные средства созданы в партнерстве с компанией Wayve и базируются на полностью электрическом Ford Mustang Mach-E.

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Автомобили оборудованы системой камер кругового обзора и радарами. Благодаря такому комплексу технологий система искусственного интеллекта Wayve получает полную 360-градусную картину окружающей среды вокруг автомобиля в режиме реального времени.

На первом этапе в салоне за рулем будет находиться сертифицированный оператор. Впрочем, в Uber отмечают, что полностью автономный режим без участия человека появится «в будущем».

«Мы рады вскоре представить британскую технологию автономного управления Wayve на платформе Uber в Лондоне — городе, где она была разработана и обучена. Вместе с Wayve мы предлагаем новый способ передвижения по Лондону и одновременно помогаем укрепить позиции Великобритании как мирового центра инноваций в сфере автономного транспорта», — сказала глобальный руководитель операций автономной мобильности Uber Энни Дувняк.

Сотрудничество Uber и Wayve

Новость появилась вскоре после того, как конкурент Uber — Waymo — оказался в центре внимания из-за случая с самоуправляемыми авто, которые потеряли контроль на одной из лондонских улиц.

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Сотрудничество Uber и Wayve стартовало в августе 2024 года, а почти через два года компании уже готовы представить результаты совместной работы в Британии.

«После многих лет разработки и тестирования нашей технологии на сложных улицах Лондона мы рады перейти к следующему этапу и готовимся запустить автономные поездки через Uber. Это знаменует начало глобального расширения Wayve и является важной вехой на пути к созданию более безопасного, доступного и удобного транспорта для городов во всем мире, начиная от Лондона», — сказала вице-президент по коммерческим операциям Wayve Кейти Фишер.

В компании Uber сообщили, что пассажиры, которые будут заказывать категории UberX, Uber Electric или Uber Comfort, могут случайно получить поездку на роботакси без какой-либо доплаты. Те, кто не захочет пользоваться автономным автомобилем и предпочитает водителя-человека, смогут отказаться от такого варианта.

В салоне автомобилей установят интерактивные дисплеи, через которые пассажиры смогут запускать поездку и следить за маршрутом. Также пользователи будут иметь доступ к службе поддержки, которая будет работать на 64 языках.

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Когда заработает сервис роботакси?

Хотя точную дату запуска Uber пока не называет, ожидается, что сервис начнет работу позже этим летом.

К тому времени желающие могут присоединиться к списку заинтересованных пользователей (Interest List), чтобы получать новости от компании и увеличить свои шансы стать одними из первых пассажиров после запуска. Для этого пользователям Uber в Лондоне нужно обновить приложение, после чего перейти по пути: Account → Settings → Ride Preferences → Autonomous vehicles → Join interest list.

Запуск нового сервиса создаст для Uber серьезную конкуренцию с Waymo, которая также готовится вывести роботакси на улицы Лондона. Сейчас Waymo проводит тестирование своего парка белых автомобилей Jaguar, рассчитанных на предоставление полностью автономных услуг без водителя.

Компания уже эксплуатирует беспилотные сервисы в Сан-Франциско, Майами и Атланте, а в январе сообщила, что 24 автомобиля будут курсировать по улицам Лондона для тестирования и создания карт местности. Эти автомобили уже регулярно замечают в некоторых районах города, хотя в салоне все еще находится водитель безопасности, который при необходимости может вмешаться.

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Изначально компания планировала провести тестирование перед более масштабным запуском уже в сентябре, а затем, по имеющейся информации, распространить сервис и на другие британские города. Однако недавно транспортные средства оказались под пристальным вниманием после инцидента, когда одно из них врезалост в огражденную лентой зону преступления в районе Гарлсден на западе Лондона. Впоследствии Waymo объяснила произошедшее ошибкой водителя.

К слову, весной массовый системный сбой в Ухане вызвал остановку сотен беспилотных такси Apollo Go посреди дорог, что заблокировало движение. К счастью, однако никто не пострадал. Эксперты отмечают, что такие случаи демонстрируют новые типы рисков автономного транспорта, несмотря на общую безопасность технологии. Подобные сбои с роботакси ранее уже случались в Сан-Франциско и китайском Чунцине.

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