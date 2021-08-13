Без водителя на трассе: в Сети опубликовали видео испытаний грузовика на автопилоте

Без водителя на трассе: в Сети опубликовали видео испытаний грузовика на автопилоте

Тягач использует 4 уровень технологии.

Разработчик автономных технологий Plus испытал свой автопилот 4 уровня на грузовике, который двигалась по трассе без водителя.

Об этом сообщает сайт AutoWeek.

Во время тестирования тягач ехал даже без помощи дистанционного оператора. На четвертом уровне автопилот может работать без вмешательства в определенной зоне или на определенных дорогах.

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Plus стала первой компанией в Китае, которая получила специальное разрешение на испытания транспорта с четвертым уровнем автопилота.

"Демонстрация показывает безопасность, зрелость и функциональность нашей технологии, и мы рады продолжать тесное сотрудничество с нашими поставщиками, клиентами автопарка и партнерами для дальнейшей разработки, тестирования и совершенствования автономного продукта для коммерческого внедрения", — сказал соучредитель Plus Шон Керриган.

Сейчас чаще всего 4 уровень автопилота используют для такси без водителей, которые могут работать в определенной части города. Их тестирует ряд производителей в нескольких городах по всему миру. Автономному коммерческому транспорту этот уровень позволит передвигаться между складами.

Plus планирует внедрить свою технологию 4-го уровня на коммерческой основе в 2022 году. По их словам, грузовики с их автопилотом будет работать в "выделенной среде", но о ее масштабах не говорится.

Ранее сообщалось, что в Норвегии автопилот Tesla спас водителя в нетрезвом состоянии от возможной ДТП.

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