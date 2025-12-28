Безопасность на зимней дороге: что необходимо положить в автомобиль, чтобы избежать неприятностей

Какие вещи должны быть в авто зимой / © Getty Images

Реклама

Зимой водители должны готовиться к путешествиям тщательнее, чем обычно. Холод, снегопады, гололед и длинные расстояния могут превратить даже обычную поездку в серьезное испытание, поэтому стоит знать, что необходимо брать с собой в дорогу.

На что именно стоит обратить внимание, пишут специалисты UAmotors.

Прежде всего вам необходимо проверить свои документы. Убедитесь, вы взяли в дорогу действительное водительское удостоверение, техпаспорт на авто и полис страхования. Также стоит проверить наличие карточек или загруженных приложений автозаправочных комплексов, особенно если предстоит длительная дорога.

Реклама

Обязательно нужно иметь зарядное устройство для телефона. Для дальних маршрутов целесообразно иметь павербанк и запасной телефон — например, кнопочный, поскольку он обычно имеет длительное время автономной работы даже на холоде. Также не лишним будет заранее сохранить в телефоне места для остановок, где можно заправиться, отдохнуть или перекусить.

Чтобы поездка была безопасной даже в непредвиденных ситуациях, вам необходимо взять с собой:

базовый набор: мультитул, фонарик и ключи должны быть под рукой всегда;

зимние мелочи: лампочки или свечи пригодятся во время холодов;

энергия: поскольку морозы «сажают» аккумулятор, возьмите провода для прикуривания или автономный бустер;

технические жидкости: залейте морозостойкий омыватель для стекол и заправьте авто качественным топливом. Для длительных путешествий стоит иметь с собой запас топлива в канистре.

Также не стоит забывать и о комфорте ваших пассажиров. Если вы собрались в дальнее путешествие — тогда необходимо взять с собой запас воды, перекусы, спички или зажигалку. Также пригодиться может стать и автомобильный чайник. В то же времяспециалисты советуют иметь теплую одежду и большое одеяло, если в авто будут ехать дети.

В то же время каждое авто необходимо укомплектовать аптечкой, содержащей жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные и сорбенты, а также бинты и пластыри. Дополнительно стоит положить средства против ожогов и укачивания.

Реклама

Если маршрут пролегает через зоны, где исчезает мобильная сеть, полезно иметь автомобильную рацию.

Эксперты отмечают, что заблаговременная подготовка к зимним путешествиям существенно снижает риски и помогает водителю чувствовать себя увереннее на дороге.

Ранее эксперты исследовали качество как обычного «дизеля», так и его премиального сорта. Узнавайте, какое топливо прошло «испытание холодом».

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.