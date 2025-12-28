- Дата публикации
-
- Категория
- Авто Мир
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 2 мин
Безопасность на зимней дороге: что необходимо положить в автомобиль, чтобы избежать неприятностей
Заблаговременная проверка автомобиля и комплектация экстренного набора — главные правила зимнего сезона для водителей.
Зимой водители должны готовиться к путешествиям тщательнее, чем обычно. Холод, снегопады, гололед и длинные расстояния могут превратить даже обычную поездку в серьезное испытание, поэтому стоит знать, что необходимо брать с собой в дорогу.
На что именно стоит обратить внимание, пишут специалисты UAmotors.
Прежде всего вам необходимо проверить свои документы. Убедитесь, вы взяли в дорогу действительное водительское удостоверение, техпаспорт на авто и полис страхования. Также стоит проверить наличие карточек или загруженных приложений автозаправочных комплексов, особенно если предстоит длительная дорога.
Обязательно нужно иметь зарядное устройство для телефона. Для дальних маршрутов целесообразно иметь павербанк и запасной телефон — например, кнопочный, поскольку он обычно имеет длительное время автономной работы даже на холоде. Также не лишним будет заранее сохранить в телефоне места для остановок, где можно заправиться, отдохнуть или перекусить.
Чтобы поездка была безопасной даже в непредвиденных ситуациях, вам необходимо взять с собой:
базовый набор: мультитул, фонарик и ключи должны быть под рукой всегда;
зимние мелочи: лампочки или свечи пригодятся во время холодов;
энергия: поскольку морозы «сажают» аккумулятор, возьмите провода для прикуривания или автономный бустер;
технические жидкости: залейте морозостойкий омыватель для стекол и заправьте авто качественным топливом. Для длительных путешествий стоит иметь с собой запас топлива в канистре.
Также не стоит забывать и о комфорте ваших пассажиров. Если вы собрались в дальнее путешествие — тогда необходимо взять с собой запас воды, перекусы, спички или зажигалку. Также пригодиться может стать и автомобильный чайник. В то же времяспециалисты советуют иметь теплую одежду и большое одеяло, если в авто будут ехать дети.
В то же время каждое авто необходимо укомплектовать аптечкой, содержащей жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные и сорбенты, а также бинты и пластыри. Дополнительно стоит положить средства против ожогов и укачивания.
Если маршрут пролегает через зоны, где исчезает мобильная сеть, полезно иметь автомобильную рацию.
Эксперты отмечают, что заблаговременная подготовка к зимним путешествиям существенно снижает риски и помогает водителю чувствовать себя увереннее на дороге.
Ранее эксперты исследовали качество как обычного «дизеля», так и его премиального сорта. Узнавайте, какое топливо прошло «испытание холодом».