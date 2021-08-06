BMW позволит водителям электрокаров зарабатывать баллы, с которыми можно будет бесплатно заряжаться

BMW позволит водителям электрокаров зарабатывать баллы, с которыми можно будет бесплатно заряжаться

Компания пытается стимулировать людей больше ездить на электрокарах.

BMW Великобритания создали систему, которая позволит зарабатывать специальные очки за рулем электрических автомобилей, с которыми потом можно бесплатно заряжаться.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Система называется "BMW Points" и должна поощрить людей поддержать будущее электромобильности. Владельцы электрокаров и гибридов компании теперь будут вознаграждаться за каждую милю, которую они проедут в Великобритании или Европе.

В программе могут принять участие владельцы BMW 330e, 530e, 545e, 745e, X3 30e (модели, выпущенные после августа 2021 года) и BMW X5 45e, которые оснащены операционной системой 7.0.

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Водители будут получать два балла за каждую электрическую милю, причем эта сумма увеличивается вдвое за каждую милю, которую они проедут на электрокаре в определенных зонах. Они будут расположены в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Эдинбурге, Белфасте, Дублине и Лимерике. Собранные баллы можно использовать в обмен на бесплатную зарядку.

BMW также пообещала своим пользователям 20 бонусных баллов каждый раз, когда их автомобиль будет заряжаться дольше 15 минут, а также ежемесячный бонус в размере 500 баллов для пользователей, которые заряжают свои транспортные средства более 20 раз в месяц в течение более 15 минут за сеанс.

Баллы начисляются тем, кто зарегистрировался в программе My BMW, в которой автомобиль будет автоматически регистрировать мили.

Водители, набравшие 3 200 баллов, получат 10 фунтов стерлингов, которые можно будет использовать в сети зарядки BMW. За 7 500 баллов клиенты получат 25 фунтов стерлингов, а за 14 500 баллов — 50 фунтов стерлингов.

Великобритания не является первым рынком, где заработала эта система накопления. Она уже работает в Германии, Бельгии и Нидерландах.

Напомним, что несколько месяцев назад в Украине стартовали продажи полностью электрического кроссовера BMW.

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