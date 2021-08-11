BMW проведет отзывную кампанию ряда моделей: какая причина

Также отправится в сервисный центр и Toyota Supra.

Компания BMW приняла решение провести отзывную кампанию ряда моделей.

Об этом сообщает YahooNews.

Отмечается, что под отзыв немецкого автопроизводителя подпадают такие модели: M340i, M340i xDrive, 540i, 540i xDrive, X3 M40i, X4 M40i, 745Le xDrive и Z4 M40i. Речь идет об экземплярах, выпущенных в 2019-2020 годах.

Кроме того, BMW выпустила сообщение об отзыве Toyota Supra. Новая Supra — это в значительной степени BMW Z4, и она даже сделана Magna Steyr, а не Toyota. В связи с этими обстоятельствами BMW North America является тем, кто официально выдает сообщение об отзыве новой Supra. На этот раз BMW отзывает 13 014 Toyota Supra модели 2020-2021 годов. Включая Supra и все BMW, этот отзыв охватывает 50 024 автомобиля.

Также читайте Subaru проведет масштабную отзывную кампанию нескольких моделей: названа причина

Причиной такого решения является проблема, связанная с программным обеспечением управления двигателем, которое "могло повредить масляный/вакуумный насос, который подает вакуум для помощи при торможении".

На сегодня известно о 29 случаях претензий по гарантии. Исправление включает в себя перепрошивку программы. Только 1 октября компания обязуется уведомить собственников проблемных авто по почте.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку