Более 400 км/ч: в Германии установили рекорд скорости на дорогах общего пользования (видео)

Более 400 км/ч: в Германии установили рекорд скорости на дорогах общего пользования (видео)

А за рулем даже не был профессиональный гонщик.

На немецком автобане установили рекорд скорости.

Как сообщает Motor1, рекордсменом стал не профессиональный гонщик, а немецкий миллионер Радим Пассер, который сколотил состояние на продаже недвижимости. Для установления этого достижения он выбрал гиперкар Bugatti Chiron.

В 2015 году он уже отличился, развив 402,5 км/ч на автобане за рулем Bugatti Veyron, а теперь решил побить собственное достижение.

Чтобы избежать трафика на дороге, рекордный заезд совершили в 4.50 утра на участке близ Виттенберга, где нет никаких ограничений скорости. На пустой трассе гиперкар без особого труда достиг 414 км/ч. Столь быстрым на автобане не был ни один серийный автомобиль. Кстати, это почти предел Chiron, ведь его максимальная скорость ограничена на отметке 420 км/ч.

Вашему вниманию видео с рекордным заездом.

Напомним, что гиперкар Bugatti Chiron оснащен 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонаддувами мощностью 1479 лошадиных сил. Его стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

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