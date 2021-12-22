Более 400 км/ч: в Германии установили рекорд скорости на дорогах общего пользования (видео)

А за рулем даже не был профессиональный гонщик.
На немецком автобане установили рекорд скорости.
Как сообщает Motor1, рекордсменом стал не профессиональный гонщик, а немецкий миллионер Радим Пассер, который сколотил состояние на продаже недвижимости. Для установления этого достижения он выбрал гиперкар Bugatti Chiron.
В 2015 году он уже отличился, развив 402,5 км/ч на автобане за рулем Bugatti Veyron, а теперь решил побить собственное достижение.
Чтобы избежать трафика на дороге, рекордный заезд совершили в 4.50 утра на участке близ Виттенберга, где нет никаких ограничений скорости. На пустой трассе гиперкар без особого труда достиг 414 км/ч. Столь быстрым на автобане не был ни один серийный автомобиль. Кстати, это почти предел Chiron, ведь его максимальная скорость ограничена на отметке 420 км/ч.
Вашему вниманию видео с рекордным заездом.
Напомним, что гиперкар Bugatti Chiron оснащен 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонаддувами мощностью 1479 лошадиных сил. Его стоимость составляет 2,5 миллиона евро.
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