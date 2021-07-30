Британцы назвали топ-10 надежных компактных кроссоверов с пробегом

Здесь оказались модели, которые были выпущены с 2017 по 2021 годы.

Британцы опубликовали список топ-10 компактных кроссоверов с пробегом, которые могут похвастаться своей надежностью.

Соответствующий рейтинг составили специалисты портала WhatCar.

Отметим, что сюда вошли десять компактных кроссоверов стоимостью до 17,5 тысячи евро, выпущенных в 2017-2021 годах. Это доступная и самая популярная ценовая ниша для покупателей.

Итак, первое место рейтинга досталось Seat Arona, среди преимуществ которого названы комфортная езда, просторный салон и надежный 1,0-литровый бензиновый двигатель. В Великобритании Seat Arona 1,0 SE Tech 2020 года с пробегом 8 047 км продают за 17 490 евро.

На втором месте — Audi Q2, который отличается смелым дизайном, хорошо обработанным спортивным салоном и приятным управлением. Audi Q2 1,0 TFSI Sport 2018 году с пробегом 24 140 км продается за 17 485 евро.

Audi.com

Третий в этом списке — полноприводный кроссовер Suzuki Vitara с отличной управляемостью, просторным салон и хорошим набором стандартного оборудования. На вторичном рынке Великобритании Suzuki Vitara 1,4 Boosterjet SZ-T 2019 с пробегом 12 875 км можно купить за 16 740 евро.

Также в топ-10 попали: KIA Stonic, Mini Countryman, Suzuki Ignis, Renault Captur, Mazda CX-3, Honda HR-V и Citroen C3 Aircross.

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