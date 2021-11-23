Британцы назвали топ-10 надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет

Здесь оказались модели девяти автопроизводителей.

Британские специалисты назвали самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет.

Соответствующий список составили эксперты WhatCar?

Отмечается, что здесь нашлось место для десяти моделей, представленных девятью производителями.

Итак, вашему вниманию топ-10 надежных внедорожников, которые выпущены с 2015 года :

10. Volkswagen T-Roc (2018 – т.ч.) – рейтинг надежности 96,3%;

"Лишь 11% водителей T-Roc потерпели неисправности в своих автомобилях. Хотя большинство проблем были связаны со спутниковой навигацией/информационно-развлекательной системой, были также проблемы с немоторным электричеством, а также с тормозами. Почти 78% этих проблем было решено бесплатно, и только 11% владельцев должны были заплатить от 51 до 100 фунтов стерлингов. 33% процентов автомобилей были починены менее чем за день и все еще могли ездить, тогда как 11% были с дороги от одного дня до недели".

8. Mini Countryman (2017 – т.ч.) – 96,4%;

"16% водителей Countryman, испытавших осложнения со своими автомобилями, сказали нам, что проблемы в первую очередь связаны с кузовом. 60% этих транспортных средств все еще были управляемы и были отстроены менее чем за неделю, а ремонтники покрывали расходы в размере 80% от счета".

8. Suzuki Ignis (2016 – т.ч.) – 96,4%;

"По словам владельцев, 11% этих маленьких внедорожников Suzuki испытали неисправности. Затруднения в основном были связаны с коробкой передач и сцеплением, но, несмотря на это, 100% автомобилей было отремонтировано менее чем за сутки. Однако его оценка надежности несколько снижается из-за стоимости ремонта: 68% водителей должны платить от 51 до 100 фунтов стерлингов.

7. Suzuki Vitara (2015 – т.ч.) – 97,1%;

"Среди владельцев Vitara 15% сообщили о неисправности, причем наиболее распространены электричество кондиционера. Suzuki и его дилеры покрыли расходы на все эти ремонты, хотя 67% транспортных средств все еще можно ездить и ремонтировать в течение дня".

6. Skoda Kamiq (2019 – т.ч.) – 97,4%;

"Лишь 25% ошибок Kamiq были исправлены менее чем за день, а еще 25% были в ремонтной мастерской больше недели. Однако, к счастью, Skoda покрыла расходы на все 12% уведомленных неисправностей, большинство из которых были связаны с немоторным электричеством" .

5. Hyundai Kona (2017 – т.ч.) – 98,4%;

"Hyundai покрыла расходы на 12% Kona, которые были сообщены как неисправные, с проблемами преимущественно с двигателем, электричеством двигателя и кондиционером. Впечатляюще, что 67% транспортных средств все еще были управляемы и были отремонтированы менее чем за день".

4. Audi Q2 (2016 – т.ч.) – 98,7%;

"Лишь 7% владельцев во втором квартале сообщили о неисправностях, и все они были устранены бесплатно. Неисправности, как правило, окружали с немоторным электричеством, но, к счастью, около 67% автомобилей все еще можно было управлять и было исправлено с одного дня до одной недели".

3. Citroen C3 Aircross (2017 – т.ч.) – 98,9%;

"Лишь 6% водителей C3 испытывали неисправность, в основном, связанную с выхлопом. Еще лучше, затраты на все неисправности были покрыты Citroen и все машины были устранены менее чем за неделю".

1. Honda HR-V (2015 – т.ч.) – 100%;

Honda HR-V занимает первое место как самый надежный небольшой внедорожник со 100% рейтингом надежности и исключительным нулевым уровнем неисправностей.

1. Mazda CX-3 (2016 – т.ч.) – 100%.

"CX-3 является одним из самых надежных малых внедорожников в соответствии с нашими опросами по надежности, с поразительным нулем зарегистрированных неисправностей".

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