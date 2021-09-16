Британцы построили внедорожник с запасом хода в 7 тысяч км и назвали его цену

Британцы построили внедорожник с запасом хода в 7 тысяч км и назвали его цену

Эта модель может без проблем заехать на 60% уклон или преодолеть полметровую преграду.

Британская компания Fering Technologies представила гибридный внедорожник Pioneer.

Об этом сообщает Motor1.

Автомобиль под коммерческим названием Pioneer представляет собой рамный гибридный внедорожник. Основой для рамы послужили алюминиевые трубы, усиленные композитными панелями. Роль внешних выполняет плотная водоотталкивающая ткань. Если заказчик пожелает придать своему автомобилю более презентабельный вид, эти панели заменят композитными.

Габаритные размеры стандартного двухосного внедорожника следующие: 5 526 мм — в длину, 2 000 мм — в ширину, 1 974 — мм в высоту. Заявленная глубина преодолеваемого брода впечатляет — 1,4 метра. Кроме того, производитель заявляет, что внедорожник может без проблем заехать на 60% уклон. Грузоподъемность составляет основной своей массе — 1 500 килограммов. А с динамических характеристик известна только максимальная скорость — 125 километров в час.

В движение внедорожник приводит гибридная установка последовательно типу с двумя электромоторами, которые выдают 600 Нм момента. Их питает батарея емкостью 20 киловатт-часов, собранная из литий-титанатных ячеек: они хоть и имеют меньшую емкость, чем литий-ионные, однако более приспособлены к эксплуатации в экстремальных погодных условиях (до -50 градусов). На электротяге Pioneer проезжает чуть больше 80 километров, а в гибридном режиме с полным баком — 7 тысяч км.

Прототип "Пионера" уже проходит испытания, и машину даже успели оценить первые частные и коммерческие клиенты. Серийну сборку внедорожников Fering Technologies обещают начать в первой половине 2022 года. Цена — от 150 тысяч фунтов стерлингов.

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