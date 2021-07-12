Британцы представили необычный одноместный электрокар мощностью в тысячу лошадиных сил

Его максимальная скорость достигает 323 км/час.

Британский стартап McMurtry Automotive представил необычный электрокар Speirling.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Это транспортное средство не предназначено для использования на обычных дорогах, но зато фаны скорости смогут в полной мере насладиться им на гоночных треках. На трассе в Гудвуде Spеirling пилотировал девятикратный призер "24 часов Ле-Мана" Дерек Белл.

Новинка выглядит, как бэтмобиль в миниатюре, имеет необычные пропорции, но может похвастаться отношением массы к мощности 1:1. Разгон с места до 300 километров в час у электрокара занимает менее девяти секунд. Максимальная скорость Speirling составляет 323 км/час.

mcmurtry.com

В основе новинки лежит углепластиковый монокок из интегрированной батареи. Кузов изготовлен из композитных материалов. Подвеска многорычажная, с адаптивным регулированием клиренса. За 19-дюймовыми колесными дисками скрываются карбоно-керамические тормозные механизмы.

Сзади расположен тяговый электромотор мощностью около 1000 л.с., питание для которого обеспечивает батарея энергоемкостью 60 кВтч. Такой тандем обеспечивает возможность провести на треке до 60 минут в максимальных скоростных режимах, что, по словам создателей, эквивалентно 560 км на обычных дорогах.

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