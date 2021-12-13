Британцы составили рейтинг самых ненадежных внедорожников в возрасте до пяти лет

Результаты были составлены на опросах 16 тысяч человек.

Эксперты назвали наименее надежные внедорожники в возрасте до пяти лет.

Соответствующее исследование было проведено британскими специалистами портала WhatCar?

Отмечается, что результаты базировались на опросе 16 тысяч человек. У них поинтересовались, были ли у их автомобилей какие-то проблемы в течение прошлого года, как долго какие-то неисправности держали их автомобили на дороге и сколько с них взимали за ремонт.

Так, были сравнены внедорожники в четырех разных классах: малые внедорожники, семейные внедорожники, большие внедорожники и внедорожники класса люкс, и в целом они были достаточно надежными, получив средний рейтинг надежности 92,3%. Однако эта оценка была снижена из-за конкретных марок и моделей.

Итак, вашему вниманию 25 моделей наиболее ненадежных внедорожников :

25. Volkswagen Tiguan diesel – 91,3%, (2016 – н.в.);

24. Nissan Qashqai petrol – 90,7%, (2014 – 2020);

23. Volvo XC90 – 90,6%, (2015 – н.в.);

22. Range Rover Velar diesel – 90,3%, (2017 – н.в.);

21. Volkswagen T-Cross petrol – 90%, (2019 – н.в.);

20. Volvo XC40 petrol – 89,5%, (2017 – н.в.);

19. Audi Q5 petrol – 87,8%, (2008 – 2017);

18. Seat Tarraco – 87,5%, (2018 – н.в.);

18. Vauxhall Grandland X – 87,5%, (2018 – н.в.);

16. Volvo XC60 diesel – 87,4%, (2017 – н.в.);

15. Vauxhall Mokka X – 87,3%, (2016 – 2019);

14. Nissan Qashqai diesel – 86,6%, (2014 – 2020);

13. Jaguar I-Pace – 86,3%, (2018 – н.в.);

12. Peugeot 3008 diesel – 85,2%, (2017 – н.в.);

11. Nissan Juke petrol – 83,8%, (2010 – 2019);

10. Range Rover Sport diesel – 83,5%, (2013 – н.в.);

9. Range Rover Evoque – 82,6%, (2019 – н.в.);

8. Land Rover Discovery Sport – 82,1%, (2014 – н.в.);

7. Peugeot 2008 – 81,8%, (2013 – 2019);

6. Range Rover – 81,5, (2013 – 2021);

5. Jaguar E-Pace – 80,6%, (2017 – н.в.);

4. Range Rover Evoque – 77,1%, (2011 – 2019);

3. Audi Q5 diesel – 76,7%, (2008 – 2017);

2. Land Rover Discovery diesel – 72,1%, (2017 – н.в.);

1. Nissan X-Trail – 59,7%, (2014 – 2021).

Вот так, собственно, описывают "лидера" аналитики:

"X-Trail не только получает низкую оценку двух звезд от наших дорожных тестировщиков, но и имеет самую низкую оценку надежности среди всех автомобилей до пяти лет, которые были в нашем опросе. Тридцать девять процентов опрошенных владельцев X-Trail столкнулись с проблемами, которые затронули все части автомобиля, кроме спутниковой навигации, и чаще всего были с электрическими системами (связанными с двигателем и другими), тормозами и отделкой салона.

65% автомобилей, не вышедших из строя, были отремонтированы в течение недели, но 24% вышедших из строя автомобилей вернули владельцам более чем через неделю. Пока это может показаться не таким ужасным, как показывает рейтинг, но именно расходы подвели X-Trail: только 53% автомобилей были отремонтированы бесплатно, оставив потрясающие 24% владельцев со счетами, превышающими £1500, и остальные платят от 101 до 500 фунтов стерлингов.

Ранее рассказывалось о том, что британцы составили рейтинг лучших подержанных автомобилей представительского класса.