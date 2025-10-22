Бум электрокаров в Украине 2025: какие регионы лидируют и кто стал новым королем среди моделей

Электрокар / © Associated Press

Украинский авторынок демонстрирует стремительный рост интереса к электромобилям.

По данным Укравтопрома, с января по сентябрь 2025 года автопарк страны пополнился почти 56 тысячами авто на электротяге (BEV).

Регионы-лидеры: Доминирование подержанных авто

По количеству новых регистраций электромобилей за 9 месяцев 2025 года Львовская область (7887 ед.) впервые опередила столицу. При этом 91% всех зарегистрированных на Львовщине электрокаров – используются.

Киев занял вторую позицию с 7045 единицами (61% – подержанные), а замыкает тройку лидеров Киевская область (4870 ед.), где доля подержанных авто составила 70%. В пятерку лидеров также вошли Днепропетровская (4456 ед.) и Одесская (3178 ед.) области. В этих регионах доля подержанных электромобилей составляет около 73%.

Тренды на рынке: BYD против Tesla

Анализ популярности конкретных моделей показал ключевые тренды на рынке.

Среди новых электромобилей лидером стал китайский BYD Song Plus. Именно эта модель стала самой популярной на рынках Киева, Киевской, Львовской и Одесской областей. Исключением стала только Днепропетровская область, где чаще выбирали VOLKSWAGEN ID.Unyx.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто доминируют американские модели. В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях бестселлером является TESLA Model Y. Во Львовской области покупатели предпочитали TESLA Model 3. Между тем, в Одесской области самым популярным подержанным электрокаром остается классический NISSAN Leaf.

