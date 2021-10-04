Бюджетный электрокроссовер Dacia вызвал ажиотаж на одном из европейских рынков

В Италии в прошлом месяце электрокары заняли рекордную долю рынка.

В Италии в сентябре 2021 Dacia Spring стала самым популярным электрическим автомобилем.

Об этом сообщает сайт Vaielettrico.

Кроссовер компании имел 1876 продаж. Отмечается, что он стал популярным из-за дешевой цены. Еще весной Dacia начала распродавать автомобили, которые накопились на складах, а в последние недели даже прекратила принимать заказы из-за избыточного спроса.

На втором месте по популярности в стране оказался Fiat 500, который имел 1289 продаж. За ним следуют Tesla Model 3 (999 продаж), Smart Fortwo (477 продаж) и Tesla Model Y (430 продаж).

Благодаря Dacia Spring электромобили заняли рекордную долю рынка общих продаж в стране — 8%. За прошедший месяц в Италии продали 8492 электрических авто. Также этому способствовало общее падение рынка, спровоцированное дефицитом чипов.

В сентябре в стране общее количество регистраций составило 105 175 единиц, что на 51 200 автомобилей меньше (32,7%) по сравнению с 2020 годом. Количество продаж бензиновых и дизельных машин продолжило уменьшаться, и в сентябре они составляли 25 и 19,1 процентов от общих объемов. На гибриды приходилось 31,3% доли рынка.

Ранее сообщалось, что в одной из европейских стран продадут последнее новое авто с ДВС.

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