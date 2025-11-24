ChatGPT помог женщине сэкономить на ремонте авто тысячи долларов: что он посоветовал

Ремонт авто / © pixabay.com

Жительница США, столкнувшись со счетом на 3000 долларов (около 125 тысяч гривен) за ремонт подвески своего автомобиля Honda Accord, решила обратиться за помощью к искусственному интеллекту. Благодаря советам от ChatGPT, она смогла отремонтировать авто самостоятельно, потратив на необходимую деталь всего 50 долларов (чуть больше 2 тысяч гривен).

Об этом пользователь @everything_bylaneise рассказала в своем TikTok, передает Motor1.

Эта история быстро стала вирусной, набрав более полумиллиона просмотров. Женщина, работающая электриком, но не имеющая опыта ремонта подвески, использовала полученные от ИИ инструкции и свои инструменты, чтобы заменить деталь, приобретенную на авторазборке.

Споры о безопасности

Несмотря на успешную экономию, видео вызвало оживленную дискуссию по безопасности. Пользователи, в частности под ником Walt, упрекнули автора в работе без страховочной подставки под авто.

Мастер Скотт Гилмор по сервису AutoPro Chicago отметил критическую важность соблюдения техники безопасности: «Без страховой опоры даже лучший домкрат может показаться в худший момент. Это вопрос даже не комфорта, а жизни».

В ответ блоггер продемонстрировала, что приняла все необходимые меры, используя под кузовом как подставку, так и запасное колесо.

Новая реальность ремонта

Большинство комментаторов поддержало изобретательную женщину, назвав ее «настоящим механиком». Также отметили, что такие истории возникают из-за чрезмерного роста цен на услуги СТО.

Автомобильная блоггер Кейси Лоуренс подтверждает, что этот случай — не исключение: «Все больше людей советуются с ИТ-инструментами перед тем, как ехать на СТО. Это уже новая реальность, особенно когда стоимость работ превышает половину цены подержанной машины».

Советы экспертов для самостоятельного ремонта:

Специалисты призывают соблюдать правила безопасности, если вы решаете ремонтировать автомобиль самостоятельно:

Всегда используйте подставку или запасное колесо для страхования кузова, если поднимаете автомобиль домкратом.

Избегайте покупки подвески по разборке без тщательной проверки, поскольку изношенные амортизаторы могут быть опасны.

После замены деталей подвески обязательно выполните процедуру развала-схождения колес.

Если вы не уверены в своих навыках и квалификации, лучше проконсультируйтесь с профессиональным механиком.

