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Чешская армия отказалась от российских устаревших УАЗ

Чешская армия отказалась от российских устаревших УАЗ

defence24.pl

Предпочтение было отдано пикапам Toyota.

Министерство обороны Чехии приняло решение отказаться от устаревших советских экземпляров УАЗ.

Об этом сообщает Defence24.

Так, вместо 630 автомобилей УАЗ-469Б на вооружение военных встанут пикапы Toyota Hilux 2020 выпуска. Первые 65 автомобилей уже прибыли в страну. Всего будет передано 1 200 экземпляров модифицированных Toyota Hilux последнего поколения.

Модифицированные пикапы будут использовать для перевозки личного состава, а также для ведения боевых действий. В частности автомобили оснастят пулеметами и сцепными устройствами, которые позволят буксировать тяжелые минометы и зенитные установки.

© defence24.pl
defence24.pl

Отмечается также и то, что в чешской армии решили избавиться от британских Land Rover Defender в исполнениях 90, 110 и 130, которые стоят на вооружении государства с начала 2000-х годов.

Согласно контракту, который рассчитан на четыре года, кроме Toyota Hilux поставщик обязан проводить регулярное техническое обслуживание, а также ремонт пикапов.

Ранее в Сети показали, каким может быть новый внедорожник для украинской армии вместо УАЗ.

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