Chevrolet прекращает производство популярного и одновременно доступного хэтчбека

Модель будет выпускаться до лета 2022 года.

Компания Chevrolet приняла решение снять с производства популярный и в то же время доступный автомобиль — Spark .

Об этом сообщает Car and Driver.

Отмечается, что хэтчбек Chevrolet Spark перестанет сходить с конвейеров в США. Представители американского автопроизводителя пока официально не озвучили причину принятия решения. Они только подтвердили, что Spark останется в производстве до августа 2022 года, после чего будет исключен из модельной линейки.

Эта модель существовала на местном рынке целых десять лет и отличалась не только компактными размерами, но и доступной стоимостью. Сейчас за Chevrolet Spark 2022 автолюбителям необходимо отдать 13 600 долларов + 995 долларов за доставку в пункт назначения. Chevrolet Spark не раз становился самым дешевым новым автомобилем в США.

Американский бренд отметил, что покупатели, которые ищут комфорт, функциональность и стиль по доступной цене, по-прежнему могут подобрать для себя хороший вариант в семействе компактных кроссоверов Chevrolet. Вероятно, отказ от Spark вызван тем, что все автопроизводители в США отдают предпочтение внедорожным моделям.

Напомним, что модель Spark раньше называлась Daewoo Matiz. Она была выпущена в 1998 году. Как концепт автомобиль достиг берегов США в 2007 году под именем Beat. В 2009 году он получил свое финальное название Spark, когда был показан в предсерийном виде на автосалоне в Детройте. Продажи этой модели начались в 2012 году. Четвертое (и последнее) поколение Chevrolet Spark поступило в продажу в 2015 году. Известность модели постепенно падала, поскольку повышенным спросом стали пользоваться кроссоверы и внедорожники. В 2021 году было реализовано всего 24 459 экземпляров Spark, что на 26,9% меньше, чем в 2020 году.

С уходом Spark самым дешевым автомобилем в семействе General Motors становится кроссовер Trax. Его цена сегодня составляет 22 595 долларов. После ухода Spark в историю корону главного бюджетника в США вернет себе Mitsubishi Mirage, который стоит 15 640 долларов.