Почему трескается лобовое стекло на морозе и как этого избежать: эксперт назвал главные ошибки

Лобовое стекло / © Фото из открытых источников

Хотя современные технологии производства стекла делают его устойчивым к экстремальным температурам, лобовое стекло все еще может треснуть зимой из-за неправильных действий водителя. Эксперты объяснили, что главная угроза кроется в резких перепадах температур, использовании кипятка и чрезмерных усилиях при очищении.

Советы как избежать повреждений стекла в мороз предоставляет портал "Твоя Машина".

Причины "убивают" лобовое стекло

Резкий перепад температур (печка на максимум ). Это самая распространенная ситуация. После морозной ночи водители включают обогрев салона на максимальную мощность и сразу направляют поток горячего воздуха на замерзшее стекло. Мастер по ремонту стекла Николай Коваль отмечает: "Печку зимой для обогрева окон нужно использовать осторожно. Больше всего вреда вы нанесете, если на стекле уже есть сколы и трещины."

Горячая вода на замерзшем стекле. Некоторые водители используют "лайфхак" с горячей водой для быстрой разморозки. Однако налив почти кипятка на холодное стекло создает экстремальный термический стресс. Последствия от столь резкого перепада температур могут быть хуже, чем от сильного обогрева салона.

Чрезмерное усилие при очищении. Использование скребка с избыточной силой, когда лед сильно примерз, составляет двойной риск. Из-за низких температур материал становится более хрупким, и даже небольшого усилия достаточно, чтобы не просто поцарапать поверхность, но и образовать быстро разрастущуюся микротрещину.

Как правильно ухаживать за лобовым стеклом зимой

Для сохранения целостности стекла эксперты советуют придерживаться простых правил:

Всегда начинайте обогрев стекла на средней мощности и плавно переводите потоки воздуха на его поверхность.

Используйте специальные размораживающие жидкости и избегайте металлических или слишком жестких скребков.

Даже мелкие сколы и трещины нужно ремонтировать сразу. Они являются зонами большего риска и могут стремительно разрастаться под влиянием морозов и вибрации.

