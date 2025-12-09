ТСН в социальных сетях

Почему трескается лобовое стекло на морозе и как этого избежать: эксперт назвал главные ошибки

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Лобовое стекло

Лобовое стекло / © Фото из открытых источников

Хотя современные технологии производства стекла делают его устойчивым к экстремальным температурам, лобовое стекло все еще может треснуть зимой из-за неправильных действий водителя. Эксперты объяснили, что главная угроза кроется в резких перепадах температур, использовании кипятка и чрезмерных усилиях при очищении.

Советы как избежать повреждений стекла в мороз предоставляет портал "Твоя Машина".

Причины "убивают" лобовое стекло

  • Резкий перепад температур (печка на максимум). Это самая распространенная ситуация. После морозной ночи водители включают обогрев салона на максимальную мощность и сразу направляют поток горячего воздуха на замерзшее стекло. Мастер по ремонту стекла Николай Коваль отмечает: "Печку зимой для обогрева окон нужно использовать осторожно. Больше всего вреда вы нанесете, если на стекле уже есть сколы и трещины."

  • Горячая вода на замерзшем стекле. Некоторые водители используют "лайфхак" с горячей водой для быстрой разморозки. Однако налив почти кипятка на холодное стекло создает экстремальный термический стресс. Последствия от столь резкого перепада температур могут быть хуже, чем от сильного обогрева салона.

  • Чрезмерное усилие при очищении. Использование скребка с избыточной силой, когда лед сильно примерз, составляет двойной риск. Из-за низких температур материал становится более хрупким, и даже небольшого усилия достаточно, чтобы не просто поцарапать поверхность, но и образовать быстро разрастущуюся микротрещину.

Как правильно ухаживать за лобовым стеклом зимой

Для сохранения целостности стекла эксперты советуют придерживаться простых правил:

  • Всегда начинайте обогрев стекла на средней мощности и плавно переводите потоки воздуха на его поверхность.

  • Используйте специальные размораживающие жидкости и избегайте металлических или слишком жестких скребков.

  • Даже мелкие сколы и трещины нужно ремонтировать сразу. Они являются зонами большего риска и могут стремительно разрастаться под влиянием морозов и вибрации.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый аккумулятор может сесть за два дня через токи утечки, неправильное подключение электроники или хронический недозаряд в городском трафике.

