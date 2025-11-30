Что будет с растаможкой электромобилей 2026: подорожает ли "зеленый" автомобиль в Украине

Автомобиль

С 1 января 2026 г. для электромобилей может исчезнуть льгота с нулевого НДС.

Эксперты Института исследований авторынка объясняют, что изменится при импорте электрокаров и сколько придется платить.

Что изменится с 2026 года

Нулевая ставка НДС для электромобилей действовала на время и заканчивается 31 декабря 2025 года. Если Верховная Рада не продлит льготу, с нового года при импорте электрокара снова будет начисляться НДС 20% от таможенной стоимости авто.

Остальные налоги остаются без изменений:

Таможенная пошлина: 0% (постоянная норма для электромобилей).

Акциз: 1 евро за каждый кВтч емкости батареи.

Сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации: 0%.

Таким образом, из трех ключевых налогов фактически прилагается только НДС.

Сколько придется заплатить на практике

К примеру, электромобиль стоит 20 000 евро, батарея 60 кВт·ч:

Акциз: 60 евро

База налогообложения: 20 060 евро

НДС 20%: примерно 4 012 евро

Полный пакет таможенных платежей составит около 20% стоимости авто, что на 4 тысячи евро больше, чем в 2025 году, но все равно самая низкая налоговая нагрузка среди всех категорий автомобилей в Украине.

Что будет с рынком электромобилей

Нынешний рекордный импорт электрокаров обусловлен ожиданием удорожания. После 1 января 2026 года возможен краткосрочный спад спроса на 20–40% , но глобально рынок не пострадает. Электромобили остаются наиболее доступными по стоимости растаможки, а их эксплуатационные расходы самые низкие.

Эксперты прогнозируют, что после продажи накопленных запасов первой половины 2026 года ситуация стабилизируется. Электромобили уже стали ключевой частью украинского рынка и продолжат активно продаваться.

Ранее мы писали, что в 2026 году подержанные электромобили станут самым выгодным выбором для покупателей: на рынок выйдет волна 2-3-летних лизинговых EV с гарантиями, минимальным пробегом и более низкой ценой.