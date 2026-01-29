Что делать, если авто повредила сосулька: в Минюсте объяснили

Сосулька / © УНИАН

Реклама

Министерство юстиции Украины обнародовало официальную инструкцию для водителей, чьи транспортные средства пострадали от падения льда с крыш зданий. В ведомстве подчеркивают, что для успешного взыскания ущерба владелец авто должен обеспечить надлежащую фиксацию инцидента и установить ответственную сторону.

Об этом сообщили на официальном сайте министерства.

Первоочередные шаги на месте происшествия

Чтобы претензия на возмещение имела юридическую силу, министерство рекомендует водителям выполнить следующие шаги:

Реклама

Вызов полиции: официальная фиксация происшествия правоохранителями обязательна для установления места и обстоятельств инцидента.

Фото- и видеофиксация: необходимо снять повреждение авто так, чтобы в кадр попало здание, с которого упала сосулька.

Работа со свидетелями: запишите контакты лиц, видевших момент падения, и проверьте наличие записей с камер наблюдения поблизости.

Экспертная оценка: обратитесь к специалисту для определения точной суммы ущерба и обязательно сохраните все финансовые документы (чеки, квитанции).

Поиск ответственного лица: по запросу в органы местного самоуправления узнайте, кто является владельцем или балансодержателем здания.

Урегулирование спора: сначала следует подать заявление о добровольном возмещении, а в случае отказа обращаться в суд.

Читайте также Авто заносит на гололеде: что советуют водителям делать в первую секунду

Важные юридические аспекты

В Минюсте подчеркивают, что судебный иск является крайней мерой, если досудебное урегулирование не принесло результата. Однако успех дела зависит от того, придерживался ли сам водитель ПДД и безопасности.

«Если автомобиль стоял в запрещенном месте или под предупреждающими об опасности знаками, ответственность за повреждение может полагаться на владельца авто», — предостерегают в министерстве.

Также отмечают, что соблюдение правил парковки и внимательность к предупредительным лентам являются критическими факторами, которые суд будет учитывать при определении виновной стороны.

Напомним, Кабмин одобрил законопроекты, изменяющие правила парковки для водителей с инвалидностью и перевозящих людей с инвалидностью. Предусмотрены опознавательные знаки, увеличение количества мест и новые требования к документам.

Реклама

Раньше мы писали, во время морозов специалисты советуют водителям быть особенно внимательными к способу парковки автомобиля. В частности, в условиях мороза безопаснее оставлять авто на передаче, а не на ручном тормозе. Узнайте, как правильно парковать автомобиль в мороз, чтобы не навредить тормозам.