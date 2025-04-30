Что делать, если авто сломалось в пути: советы на случай непредвиденных ситуаций

Что делать, если автомобиль сломался в пути. / © Pexels

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Майские поездки – отличный способ изменить обстановку. Но путешествия могут успортить неполадки с автомобилем. Эксперты рассказали, как поступить, если ваша машина неожиданно дала сбой на дороге.

Об этом сообщает UAmotors.

Прокол колеса

Заметили, что колесо спустило — остановитесь в безопасном месте, включите аварийный свет и выставьте знак аварийной остановки.

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Если запаски нет, а повреждение серьезное, спасет ремкомплект. Он восстановит герметичность шины и позволит добраться до ближайшей СТО.

Перегрев двигателя

В случае перегрева не паникуйте. Остановитесь, включите аварийку, но не открывайте капот сразу — под ним могут находиться пары или жидкости под давлением.

Если нет дыма, а двигатель только перегревается, оставьте его работать на холостых оборотах и включите печку на максимум — так охлаждающая жидкость будет лучше циркулировать.

Теплый воздух из воздуховодов — признак, что антифриз еще есть, так что можно осторожно ехать дальше.

Холодный воздух – сигнал остановиться, заглушить двигатель и вызвать эвакуатор.

Разряженный аккумулятор

Не заводится двигатель – вероятно, сел аккумулятор.

Если рядом есть другая машина, можно “прикурить” от нее с помощью пусковых проводов: сначала соединяют плюсовые клеммы, затем минусовые.

При отсутствии другого автомобиля поможет портативный бустер. После запуска оставьте двигатель включенным по меньшей мере на пол часа, чтобы аккумулятор частично подзарядился.

Совет напоследок

Всегда имейте в багажнике базовый набор: знак аварийной остановки, провода для прикуривания, аптечку, огнетушитель и ремкомплект. Это может спасти поездку.

Раньше мы рассказывали, что делать, если воздушная тревога застала вас в машине.