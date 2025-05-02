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Что делать, если ключи заперты в авто: инструкция от экспертов
Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда ключи остаются запертыми в автомобиле. Специалисты отмечают, что есть оптимальные и безопасные методы решения этой проблемы.
Едва ли не каждый владелец авто может оказаться в ситуации когда ключи от машины остались заперты в салоне. Многие водители в панике избивают окна или ищут советы в Интернете, однако существуют легальные и безопасные способы решить проблему.
Как действовать в такой ситуации рассказали эксперты портала Interia.
Оптимальное решение
Самым безопасным и надежным способом отключить машину с ключами внутри является вызов мастера по автосервису.
Специалисты имеют специальные инструменты и опыт, как открыть авто без повреждений. Эта услуга часто стоит всего 200 гривен.
Открытие авто собственноручно
Когда вы не можете обратиться к специалистам, можно попробовать открыть автомобиль собственноручно.
Для этого вам понадобятся:
пластиковый клин или самонадувающаяся подушка;
веревка или проволока;
пластиковая карта или ее аналоги.
Клин или подушку нужно использовать, чтобы слегка отжать двери авто в уплотнительном районе. Когда образуется щель, следует продвинуть в нее проволоку или веревку (предварительно следует свернуть ее в крючок или узел). Далее вам нужно набросить их на ручку двери или кнопку открытия замка.
Эксперты предупреждают: следует действовать осторожно, без применения грубой силы, чтобы не повредить дверь или замок.
Исключительный способ
Если вам нужно срочно попасть в авто и нет времени на другие способы, остается только разбить окно.
В такой ситуации эксперты советуют бить по стеклу со стороны пассажира, чтобы осколки не порезали вас во время движения. После этого следует тщательно убраться в салоне автомобиля и заменить стекло.
Ранее специалисты рассказали, как вести водителя на дороге, чтобы избежать нежелательной остановки патрульными. Они ведь могут остановить автомобиль, даже если водитель не нарушал правила дорожного движения.
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