Что делать, если в машине нет аптечки, а вас остановил полицейский: советы юриста

Что делать, если в машине нет аптечки | / © tv.ua

Реклама

Ситуация, когда в автомобиле нет медицинской аптечки, может произойти с каждым водителем. Если во время остановки полиция просит показать аптечку, а ее нет, не стоит паниковать.

Юристы "Автотемы" объясняют, как действовать, чтобы избежать штрафа.

Отсутствие аптечки действительно нарушение, однако нюанс — в правовой квалификации. Полицейские обычно пытаются оформить это как техническую неисправность по статье 121 КУоАП. Однако аптечка не является частью технической системы автомобиля, как, например, тормозная система или освещение. Так что штраф за "неисправность" — юридически сомнительный.

Реклама

В большинстве случаев полицейские могут оформить ситуацию как "другое нарушение ПДД", обычно заканчивающееся замечанием. Для обычного водителя отсутствие аптечки может завершиться только предупреждением – особенно если нарушение произошло впервые.

Однако для водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, требования более строгие. Аптечка обязательна, и ее отсутствие влечет штраф в 680 гривен. А за повторное нарушение возможно лишение прав до 6 месяцев или админарест до 10 суток.

Юристы советуют не спорить с инспектором, а корректно указать правовую неточность в случае попытки оформить штраф как техническую неисправность. Но лучший способ избежать проблем – всегда иметь аптечку в машине.