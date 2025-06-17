Что нельзя делать с автомобилем: советы от опытных автомехаников

Что нельзя делать с автомобилем | / © Freepik

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Автомобиль для многих – это не просто средство передвижения, но и значительная инвестиция. Однако многие автовладельцы недооценивают важность регулярного обслуживания, что со временем может обернуться серьезными проблемами. Профессиональные автомеханики видят последствия ежедневно — как врачи, которые лечат машины после человеческой халатности.

Об этом пишет Buzzfeed.

"Моя задача – предоставить вам полную картину относительно технического состояния вашего авто, чтобы вы могли принять правильное решение, – рассказывает Боги Латейнер, опытная мастерица из Финикса и основательница Girl Gang Garage. – Часто владелец даже не подозревает о скрытых проблемах, которые уже возникли или вот-вот появятся".

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Техники убеждены: мы нередко принимаем решения, не только угрожающие безопасности, но и ведущие к расходам, которых можно было избежать. Вот три вещи, которые они сами никогда не делали бы со своими авто:

1. Игнорировать плановое обслуживание

По мнению Латейнер, это одна из самых распространенных ошибок водителей. Люди часто думают, что ничего страшного не происходит, и откладывают профилактику на потом. Однако по ее словам, своевременное обслуживание всегда дешевле капремонта.

Особенно важно не пренебрегать регулярной заменой моторного масла. "Масло для авто - это как кровь для человека: оно охлаждает и смазывает двигатель, поддерживая его в рабочем состоянии", - объясняет она.

Если смазка теряет свои свойства или сгущается, это может вызвать серьезные повреждения двигателя – от незначительных до полного выхода из строя. Чтобы этого не произошло, Латейнер советует менять масло чаще, чем требуют официальные интервалы. Например, вместо 15 000 миль — ориентироваться на 8000, особенно если речь идет о европейских автомобилях с синтетическим маслом.

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2. Полагаться только на наклейки-напоминания

Полагаться только на наклейки-напоминания. / © pixabay.com

Робин Рено, техническая специалист и владелица Georgia Auto Solutions в штате Джорджия, предостерегает: наклейки со сроками замены масла – не всегда надежный ориентир. По ее словам, реальные условия эксплуатации часто отличаются от идеальных.

"Краткие поездки, высокая температура, буксировка - все это ускоряет износ смазки", - отмечает она. Поэтому масло иногда нужно менять раньше, чем указано в рекомендациях.

Вместо того чтобы слепо доверять календарным меткам, Рено регулярно проверяет уровень и состояние масла самостоятельно, ориентируясь на фактический износ и поведение двигателя.

3. Устанавливать дешевые неоригинальные запчасти

СТО / © pixabay.com

Хотя автозапчасти не от производителя (так называемые aftermarket) обычно дешевле, их использование может повлечь за собой серьезные проблемы в будущем, предупреждает Грейс Клаудио, главный техник BMW Manhattan.

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Клаудио приводит пример: неоригинальный аккумулятор может быть несовместим с системами автомобиля. В результате – авто "считает", что аккумулятор неисправен, и функционирует некорректно.

"Бывало так, что в результате некачественной замены все только ухудшалось, – признается Клаудио. – В итоге это заканчивалось еще более дорогим ремонтом, чем сначала".

4. Не использую другие жидкости или горючее, чем прописанные производителем

Не использую другие жидкости или топливо, чем прописанные производителем. / © pixabay.com

Каждая машина создана с учетом конкретных спецификаций, в том числе типов технических жидкостей. Боги Латейнер подчеркивает: отклонение от рекомендаций производителя – прямой путь к проблемам.

"Речь идет не только об масле, но и об охладителях, типе бензина - все должно соответствовать указаниям", - подчеркивает она. Если ваш автомобиль рассчитан на бензин с октановым числом 91, то его и нужно заливать.

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В противном случае возрастает риск серьезных неисправностей. По словам Латейнер, ей случались европейские авто с "странным поведением", которое исчезало после возвращения к рекомендованному маслу или горючему.

5. Не пользуюсь "волшебными" средствами против истоков

Не пользуюсь "волшебными" средствами против истоков. / © Pixabay

В продаже можно найти немало продуктов, обещающих мгновенно остановить утечку моторного масла, охлаждающей жидкости или герметизировать проколы шин. Но опытные техники к таким средствам относятся очень скептически.

"Это скорее как временная заплата, – объясняет Латейнер. – В лучшем случае это отсрочит настоящую проблему, в худшем – только ее усложнит".

Особенно опасны средства для шин: они оставляют внутри колеса липкий беспорядок, из-за которого следующий шиномонтажник вас проклянет, а иногда и диск будет поврежден.

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6. Не меняю внешний вид авто, несмотря на климат

Не меняю внешний вид авто, несмотря на климат. / © Pixabay

В США популярны оклейки авто виниловой пленкой, позволяющие изменить цвет или стиль без покраски. Но мастер по кузовному ремонту Шайен Рютер из Лас-Вегаса имеет собственное мнение: в регионах с сильным солнцем лучше все же красить авто.

"Ультрафиолет в Неваде настолько мощный, что пленка начинает растрескиваться и отклеиваться гораздо быстрее, чем ожидали бы владельцы", - говорит она.

7. Не использую неподходящие резиновые коврики на месте водителя

Не использую неподходящие резиновые коврики на месте водителя. / © Pexels

Грейс Клаудио отмечает: не все коврики все равно безопасны. Часто водители кладут резиновый коврик поверх заводского покрытия, чтобы сохранить чистоту, но забывают, что неплотно закрепленный коврик может серьезно повредить.

"Такие коврики могут зацепиться за педаль газа или тормоза, что создает опасные ситуации на дороге", – предупреждает она.

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Лучшее решение — установить специальный коврик, точно соответствующий форме педального узла, или полностью убрать штатное покрытие перед укладкой нового.

8. Не игнорирую сигнальные индикаторы на панели приборов

Сигнальные индикаторы в авто. / © Фото из открытых источников

Современные автомобили могут самостоятельно регулировать многие процессы, но когда система больше не может справиться сама, она сигнализирует о проблеме — с помощью предупредительного индикатора.

"Это фактически единственный способ, которым авто может "поговорить" с вами, прежде чем что-то пойдет совсем не так", - объясняет Латейнер.

Если индикатор загорелся – не стоит паниковать, но и игнорировать его нельзя. Проверьте руководство пользователя, обратитесь в автомагазин или сервис — часто можно выяснить, серьезна ли проблема, и безопасно ли вам продолжать движение.

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“Даже если вы не можете сразу все отремонтировать, лучше честно сказать: “Что это значит и сколько у меня времени, чтобы среагировать?”, — советует она.

9. Не устанавливаю подержанные шины

Не устанавливаю подержанные шины. / © Pixabay

По словам Клаудио, использованные шины - одна из наиболее рискованных экономий, на которую идут водители. Часто это шины сомнительного происхождения: с повреждениями, неправильным размером, скрытыми дефектами или изношенным протектором.

"Я видела б/у-шины с пузырьками на боковинах, со стертой внутренней частью или даже с трещинами", - говорит она.

Возраст также имеет значение: даже если шина выглядит прилично, она может быть слишком старой. Большинство производителей, в частности Michelin, советуют менять шины не позднее чем через 10 лет после изготовления, а автопроизводители – еще чаще, примерно раз в 6 лет.

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Чтобы узнать возраст шины, ищите код из 4 цифр на боковине: первые две – номер недели, вторые – год производства (например, код 0719 означает 7-ю неделю 2019 года).

10. Не обманываю автомеханика

Не обманываю автомеханика. / © Pexels

Хуже всего, что можно сделать в сервисе – это не сказать всей правды о том, что происходит с авто.

"Часто слышим: "Я не знаю, что случилось, просто начало гудеть" - а потом видим машину, которая явно ехала по бездорожью, хотя имеет заниженную посадку", - делится Латейнер.

Чем больше информации вы предоставите – тем быстрее и точнее выявят причину неисправности. Она советует: если трудно описать звук или поведение авто, запишите видео или аудио или возьмите свидетеля на тест-драйв.

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Правильное отношение к автомобилю требует ответственности, честности и внимания к деталям. Такие подходы не только сохранят ваш бюджет, но и повысят безопасность и надежность вашего автомобиля на годы вперед.