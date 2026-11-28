Дорожный знак с танком / © In Poland

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На польских дорогах всё чаще встречаются необычные жёлтые знаки с изображением танка и специальными военными обозначениями.

Об этом сообщает издание Auto Zive.

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Такие указатели относятся к системе MLC (Military Load Classification), которая определяет допустимую военную нагрузку. Они указывают, какую именно бронетехнику по типу и массе способны выдержать мосты или путепроводы. Коды от W-1 до W-7 служат ориентиром для водителей армейского транспорта, указывая, где разрешено движение колесных или гусеничных машин. Их устанавливают непосредственно на маршрутах передвижения подразделений, в основном перед мостами и туннелями, чтобы заранее предупредить о технических ограничениях.

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При движении по дорогам общего пользования одна военная колонна может насчитывать не более 20 единиц техники, а расстояние между несколькими колоннами должно составлять не менее 500 метров. Первую и последнюю машины маркируют специальными оранжевыми табличками: на первой машине дополнительно крепят синий флажок, а на последней — зеленый.

Для гражданских водителей эти знаки не вводят никаких запретов, а лишь сигнализируют о возможном появлении спецтехники на трассе. В польской полиции призывают автомобилистов не вклиниваться в середину колонны, воздерживаться от резких маневров и не отвлекаться на фото- или видеосъемку. Из-за значительного веса военные машины имеют гораздо более длинный тормозной путь, поэтому на таких участках следует держать безопасную дистанцию и сохранять бдительность.

Итак, желтые знаки с изображением танков служат лишь для обозначения маршрутов и условий проезда армейского транспорта. Обычным автомобилистам не нужно изменять свой маршрут из-за них, достаточно просто учитывать возможность встречи с колонной на дороге.

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Напомним, редкий дорожный знак с четырьмя черными точками на белом фоне предупреждает водителей о том, что на дорогу могут выходить люди с нарушениями зрения.

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