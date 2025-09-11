Что произойдет с автомобилем, если включить задний ход на скорости: эксперт объяснил

Коробка передач

Каждый водитель хотя раз задумывался, что произойдет, если случайно переключить рычаг коробки передач на задний ход во время движения вперед. Эксперты предупреждают, что последствия могут быть катастрофическими как для авто, так и для жизни.

Об этом пишет SlashGear .

В современных автомобилях с автоматической коробкой передач эта проблема практически исключена благодаря электронным предохранителям. Если водитель попытается включить «R» на скорости, электроника просто заблокирует команду, включит камеру заднего вида или выведет предупреждение на экран.

Однако у более старых авто ситуация значительно хуже. В лучшем случае двигатель просто заглохнет. В худшем — коробка передач рассыплется на куски. Кроме того, глушение двигателя отключает гидроусилитель руля и тормоза, что может привести к аварии.

Для автомобилей с механической коробкой передач риск еще больше. Хотя новые модели имеют механические блокаторы, подержанные машины их не имеют. Попытка включить задний ход приведет к повреждению шестерен.

Что делать, если это вышло?

Специалисты Firestone Complete Auto Care советуют:

Немедленно отпустите педаль газа. Переключите коробку передач на нейтраль. Спокойно затормозите и остановитесь на обочине, включив «аварийку». Проверьте, работает ли коробка. Если вы слышите странные звуки, лучше не рискуйте и вызывайте эвакуатор.

Даже если шанс такой поломки мизерный, лучше знать, как действовать, чтобы не подвергать себя опасности.

