Что значит загадочный знак с тремя пассажирами в авто: украинских водителей он ставит в тупик
Необычный европейский дорожный знак с тремя пассажирами в авто путает украинских водителей. Объясняем, что он означает, зачем его ввели.
Украинские водители, путешествующие по Европе, все чаще замечают на дорогах необычные знаки — в частности, символ с черным автомобилем и тремя силуэтами внутри.
На первый взгляд он кажется шуткой, однако на самом деле этот знак имеет четкое предназначение и интересную историю появления, сообщает Avtomob.
Для чего предназначен знак
Как объясняет Auto Swiat, в Германии он появился после перемен в правилах дорожного движения 2020 года. Идея заключалась в том, чтобы разрешить автомобилям, в которых находится по меньшей мере три человека, пользоваться полосами общественного транспорта. Это касалось также мотоциклов с коляской.
Концепцию взяли из стран, где культура совместных поездок (carpooling) давно способствует уменьшению пробок.
Почему знак почти не используют
Несмотря на официальное утверждение, массового применения он так и не получил. Местные власти в большинстве городов выступили против – там считали, что допуск многоместных авто на автобусные полосы может повредить работе общественного транспорта.
В итоге большинство муниципалитетов отказалось от эксперимента. Потому знак остался скорее редкостью, чем реальным инструментом дорожной политики.
Дает ли он право ехать на автобусной полосе
Нет. Даже если в авто три человека, пользоваться полосой для общественного транспорта можно только тогда, когда это отдельно разрешено местными правилами и обозначено дополнительными знаками. В большинстве германских городов такого разрешения нет.
Полосы для общественного транспорта преимущественно предназначены для:
автобусов и трамваев,
такси,
электромобилей (в некоторых регионах)
Штрафы за нарушение
В Германии движение автобусной полосой без разрешения карается:
55 евро - за обычное нарушение,
до 170 евро — если создана опасная ситуация,
возможно лишение прав, если действия водителя привели к ДТП.
Что дальше
Пока Германия не приняла решения, возвращаться ли к идее стимулирования совместных поездок через специальные полосы. Если концепция будет просмотрена, знак может получить вторую жизнь. Пока украинские водители могут встретить его лишь изредка — и он не означает автоматическое разрешение ехать на автобусной полосе.