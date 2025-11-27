Что значит загадочный знак с тремя пассажирами в авто: украинских водителей он ставит в тупик

Знак с тремя пассажирами / © nhm.ac.uk

Украинские водители, путешествующие по Европе, все чаще замечают на дорогах необычные знаки — в частности, символ с черным автомобилем и тремя силуэтами внутри.

На первый взгляд он кажется шуткой, однако на самом деле этот знак имеет четкое предназначение и интересную историю появления, сообщает Avtomob.

Для чего предназначен знак

Как объясняет Auto Swiat, в Германии он появился после перемен в правилах дорожного движения 2020 года. Идея заключалась в том, чтобы разрешить автомобилям, в которых находится по меньшей мере три человека, пользоваться полосами общественного транспорта. Это касалось также мотоциклов с коляской.

Концепцию взяли из стран, где культура совместных поездок (carpooling) давно способствует уменьшению пробок.

Почему знак почти не используют

Несмотря на официальное утверждение, массового применения он так и не получил. Местные власти в большинстве городов выступили против – там считали, что допуск многоместных авто на автобусные полосы может повредить работе общественного транспорта.

В итоге большинство муниципалитетов отказалось от эксперимента. Потому знак остался скорее редкостью, чем реальным инструментом дорожной политики.

Дает ли он право ехать на автобусной полосе

Нет. Даже если в авто три человека, пользоваться полосой для общественного транспорта можно только тогда, когда это отдельно разрешено местными правилами и обозначено дополнительными знаками. В большинстве германских городов такого разрешения нет.

Полосы для общественного транспорта преимущественно предназначены для:

автобусов и трамваев,

такси,

электромобилей (в некоторых регионах)

Штрафы за нарушение

В Германии движение автобусной полосой без разрешения карается:

55 евро - за обычное нарушение,

до 170 евро — если создана опасная ситуация,

возможно лишение прав, если действия водителя привели к ДТП.

Что дальше

Пока Германия не приняла решения, возвращаться ли к идее стимулирования совместных поездок через специальные полосы. Если концепция будет просмотрена, знак может получить вторую жизнь. Пока украинские водители могут встретить его лишь изредка — и он не означает автоматическое разрешение ехать на автобусной полосе.