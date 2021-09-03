Чуть более 2 тысяч долларов: китайцы представили самый дешевый в мире электромобиль

Расстояние, которые он может преодолеть на одном заряде, равно 66 км.

Китайская компания Regal Raptor Motors представила ультрабюджетный электрокар — ElectricKar K5.

Об этом сообщает 91mobiles.

Отмечается, что стоимость этого транспортного средства составит всего 2 100 долларов. Такая цифра делает его самым дешевым электромобилем в мире. Интересно, что в случае приобретения партии из десяти экземпляров, цена на ElectricKar K5 уменьшается до 1 800 долларов.

За эту сумму покупатели получают небольшой автомобиль размерами 2,2X1,09X1,62 м.

В то же время, аккумулятор емкостью 2,7 кВт/ч способен проехать на одном заряде до 66 км. Максимальная скорость этого электромобиля равна 40 км/ч, а процесс пополнения батареи занимает около восьми часов.

Ранее рассказывалось о том, что известный индийский известный автопроизводитель вывел на рынок бюджетный электрокар. Этот автомобиль производится с 2019 года и собран на шасси бюджетного автомобиля Tata Tigor.

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