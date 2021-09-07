Citroen выпустил новый электрический фургон: стоит меньше 30 тысяч евро

Покупатели могут выбрать его с различной длиной и с различными комплектациями.

В Великобритании вышел новый полностью электрический фургон Citroen e-Berlingo, который стоит чуть меньше 25 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 29 тысячам евро.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Автомобиль будет доступен с двумя длинами на выбор и двумя разными стилями кузова. Электрокар получил электрический силовой агрегат, который установлен в Vauxhall Corsa-e, Citroen e-C4 и Peugeot e-Partner. Это означает, что он имеет электродвигатель мощностью 134 лошадиные силы и аккумулятор на 50 кВт-ч, который обеспечивает 275 км запаса хода.

Однако это будет зависеть от выбранного режима движения: нормальный, эко и мощный. Последний раскроет весь потенциал электромобиля, второй — ограничит энергию для продолжения работы аккумулятора, а обычный режим предлагает компромисс между ними.

Независимо от режима будет доступна функция регенеративного торможения, которая активируется с помощью кнопки "B" на центральной консоли и восстанавливает утраченную энергию при замедлении, а затем подает ее обратно к аккумулятору.

Все эти функции входят в стандартную комплектацию, но клиенты могут выбирать между моделями со средней длиной в 4,4 метра или большими версиями, которые имеют 4,75 метра. Все варианты имеют высоту 1,9 метра, но вторые имеют больше пространства для груза.

Комплектация Enterprise Pro, которая имеет средний размер и стоит 24 910 фунтов стерлингов, имеет 16-дюймовые стальные колеса, регулируемые по высоте фары и электрические откидные зеркала. Также она оснащена восьмидюймовой информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном, задними датчиками парковки, полноразмерным запасным колесом и круиз-контролем.

Вариант Driver Pro имеет самый высокий ассортимент. Это также фургон среднего размера, но он стоит от 26 525 фунтов стерлингов. Эта версия имеет 16-дюймовые легкосплавные диски и комплект внешнего вида Look Pack. Внутри есть цифровая панель приборов, спутниковая навигация и камера заднего вида, также она оснащена боковыми и задними камерами и передними и задними датчиками парковки.

insideevs.com

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