Citroen выпустит в одной из европейских стран ультрабюджетный электрокар

Citroen выпустит в одной из европейских стран ультрабюджетный электрокар

Он будет стоить примерно 6000 фунтов стерлингов.

В Великой Британии в 2022 году выйдет электрический автомобиль Citroen Ami.

Об этом сообщает сайт Autocar.

Модель не планировали выпускать на британском рынке, но на нее оказался огромный спрос, поэтому компания не смогла отказаться от этого. В автомобиле уже заинтересованы 12 000 потенциальных покупателей.

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Ami будет продаваться только с левым рулем, но некоторые его детали адаптируют для продажи в стране. Он имеет 1390 мм в ширину и 2410 мм в длину, что обеспечивает в нем прекрасную круговую видимость.

Ami ориентирован только на городские и короткие поездки. Он ограничен максимальной скоростью 45 км/ч и имеет запас хода всего 69 километров. В Британии для его управления необходимо иметь водительское удостоверение, но в некоторых европейских странах это разрешено делать 14-летним подросткам.

Цены британской версии пока не раскрываются, но потенциальные покупатели могут оплатить депозит в размере 250 фунтов стерлингов. Согласно европейским ценам, предполагается, что электрокар будет продаваться примерно за 6000 фунтов стерлингов.

Также будут предложены варианты лизинга, депозита, ежемесячных платежей, или даже краткосрочной аренды. Кроме того, Citroen готовит пакет вариантов персонализации для владельцев Ami.

Ранее сообщалось, что General Motors представила еще одну версию электромобиля за 5000 долларов.

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