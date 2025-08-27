Дарение авто: в каких случаях придётся заплатить налог

Дарение автомобиля: как правильно оформить и сколько это стоит / © Pixabay

Планируете подарить свой автомобиль? Это можно сделать бесплатно, но важно учесть некоторые нюансы. Процедура и налоги зависят от того, кто получает подарок — ваш родственник или постороннее лицо.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Особенности налогообложения

Согласно Налоговому кодексу Украины, подарок не всегда бесплатный. Все зависит от степени родства:

Члены семьи первой и второй ступеней родства освобождаются от уплаты налога. К ним относятся:

Первая степень: родители, муж/жена, дети (включая усыновленных).

Вторая степень: родные братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки.

Другие лица: если одаренный не является вашим родственником первой или второй степени, он должен уплатить 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора от стоимости автомобиля.

Нерезиденты: для них ставка налога на доходы физических лиц составляет 18% плюс 5% военного сбора.

Важно: квитанцию об уплате налогов необходимо предоставить администратору сервисного центра МВД при оформлении.

Процедура перерегистрации в сервисном центре МВД

Перерегистрация транспортного средства производится в сервисном центре МВД в день обращения. Для этого нужно подготовить следующие документы:

Паспорт гражданина Украины.

Копия идентификационного кода

Документ, подтверждающий степень родства (например, свидетельство о рождении или браке).

Свидетельство регистрации транспортного средства.

Сам договор дарения оформляется в сервисном центре бесплатно. Если у вас уже есть нотариально удостоверенный договор, его также следует предоставить вместе с основным пакетом документов.

Стоимость услуги

Примерная стоимость услуги по перерегистрации по договору дарения: для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — 1306 грн. Сюда входит: административная услуга — 350 грн, бланк свидетельства — 606 грн, номерной знак — 350 грн.

