Действительно ли электромобиль несет радиационную опасность: новое исследование ADAC дало окончательный ответ
Совместное исследование ADAC и Федерального ведомства радиационной защиты показало, что электромобили не представляют угрозы из-за электромагнитных полей.
Мифы о якобы опасном электромагнитном излучении в салоне электромобилей были развенчаны основательным исследованием, проведенным немецким автоклубом ADAC совместно с Федеральным ведомством радиационной защиты.
Результаты показали: водители и пассажиры получают настолько низкую электромагнитную нагрузку, что электромобили не только не представляют угрозы, а иногда оказываются "чистее" автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
Как проходило исследование
Специалисты протестовали одиннадцать электромобилей, несколько гибридов и одну бензиновую модель для сравнения. В салоне размещали манекены с десятью датчиками, которые перемещали между разными сиденьями. Тестирование проводилось как во время реальной езды (ускорение, торможение, работа электроники), так и во время зарядки.
Во время поездок датчики фиксировали короткие скачки магнитного поля, особенно во время резкого набора скорости. Однако эксперты подчеркнули, что такие пики являются нормальным явлением для любой высоковольтной техники, а их интенсивность была очень далека от потенциально вредных отметок.
Неожиданные результаты: больше всего излучает подогрев сидений
Измерения показали, что уровень воздействия электромагнитных полей на пассажиров и водителя оставался значительно ниже допустимых норм.
Высокие значения фиксировались только в зоне для ног, где проходят высоковольтные кабели и приводные элементы. При этом верхняя часть тела была практически не подвержена излучению.
Интересно, что один из мощнейших источников электромагнитных колебаний вообще не связан с батареями или электродвигателями. Самые высокие значения показал подогрев сидений. Это касалось не только электромобилей, но и гибридов и автомобилей с ДВС. При этом даже эти показатели остались полностью безопасными.
Скорость не увеличивает риск
Тестирование при зарядке также принесло интересные результаты:
AC-зарядка (переменный ток): Датчики фиксировали короткое повышение уровня электромагнитного поля у разъема только в момент старта сеанса, но это было в безопасной зоне.
DC-зарядка (постоянный ток): Быстрая зарядка постоянным током, несмотря на свою значительную мощность, создавала еще более слабые поля, чем стандартная AC-зарядка.
