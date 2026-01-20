Дизель или электро: ученые окончательно ответили, какой автомобиль лучше для зимы

Авто / © Getty Images

Реклама

Даже при арктических температурах эксплуатация электрокаров оказывается дешевле, чем содержание дизельного транспорта. Пока владельцы дизельных машин сталкиваются с замерзанием горючего и неисправностями, электромобили демонстрируют стабильную работу и более низкую стоимость обслуживания.

Об этом пишет Electrek.co.

В условиях критических морозов на Аляске зафиксированы массовые отказы традиционной техники. Из-за загущения горючего в системах останавливаются не только легковые автомобили, но и тяжелая техника — тракторы и снегоочистительные машины. Аккумуляторный транспорт запускается мгновенно («на раз»). Это обеспечивает выход на маршруты даже тогда, когда дизельные автобусы вообще не заводятся.

Реклама

Хотя запас хода электрокаров на морозе уменьшается из-за обогрева салона, они остаются более выгодными в 80% случаев.

При сравнении учитывались следующие факторы:

Общие расходы : топливо/энергия, расходы на холостой ход и подогреватели двигателя.

Обслуживание : электромобили требуют меньше сервисных работ и имеют меньшее время простоя.

При хранении в помещении эффективность электрокара значительно выше, но даже «уличные» авто сохраняют до 69% эффективности без риска поломок.

Такие данные обнародовали исследователи Университета Аляски. Аналитики подробно изучили работу транспортных парков в самых строгих условиях и подтвердили, что проблемы с заряжанием на морозе значительно менее критичны, чем техническая уязвимость дизельных двигателей до низких температур.

По их данным, только в редких случаях (общины со сверхвысокими тарифами на электричество и короткими пробегами) переход на электротягу оказался дороже. В других сценариях электромобиль стал топливом для экономии бюджета даже в полярных условиях.

Реклама

Напомним, вопрос «Как завести машину, если дизель замерз?» становится одним из самых популярных запросов среди водителей с наступлением холодов. Часто причиной проблемы становится некачественное горючее или резкое понижение температуры, к которому автовладелец оказался не готов.

Раньше мы писали, как быстро разморозить лобовое стекло без скребка. Простой и дешевый способ — с помощью горячего пакета для сэндвичей. Пользователи TikTok поделились результатами и обсуждают безопасность метода.