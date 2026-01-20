- Дата публикации
Дизель или электро: ученые окончательно ответили, какой автомобиль лучше для зимы
Электромобили обошли дизельные автомобили по надежности и экономичности в условиях экстремального холода.
Даже при арктических температурах эксплуатация электрокаров оказывается дешевле, чем содержание дизельного транспорта. Пока владельцы дизельных машин сталкиваются с замерзанием горючего и неисправностями, электромобили демонстрируют стабильную работу и более низкую стоимость обслуживания.
Об этом пишет Electrek.co.
В условиях критических морозов на Аляске зафиксированы массовые отказы традиционной техники. Из-за загущения горючего в системах останавливаются не только легковые автомобили, но и тяжелая техника — тракторы и снегоочистительные машины. Аккумуляторный транспорт запускается мгновенно («на раз»). Это обеспечивает выход на маршруты даже тогда, когда дизельные автобусы вообще не заводятся.
Хотя запас хода электрокаров на морозе уменьшается из-за обогрева салона, они остаются более выгодными в 80% случаев.
При сравнении учитывались следующие факторы:
Общие расходы: топливо/энергия, расходы на холостой ход и подогреватели двигателя.
Обслуживание: электромобили требуют меньше сервисных работ и имеют меньшее время простоя.
При хранении в помещении эффективность электрокара значительно выше, но даже «уличные» авто сохраняют до 69% эффективности без риска поломок.
Такие данные обнародовали исследователи Университета Аляски. Аналитики подробно изучили работу транспортных парков в самых строгих условиях и подтвердили, что проблемы с заряжанием на морозе значительно менее критичны, чем техническая уязвимость дизельных двигателей до низких температур.
По их данным, только в редких случаях (общины со сверхвысокими тарифами на электричество и короткими пробегами) переход на электротягу оказался дороже. В других сценариях электромобиль стал топливом для экономии бюджета даже в полярных условиях.
