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До 276 тысяч гривен штрафа за проезд через лужу: где водителям не прощают обрызгивание пешеходов
В некоторых странах водители могут получить штраф до 276 000 грн за неосторожный проезд через лужу, если окропили пешехода.
Проезд автомобиля по луже с последующим "душем" для пешехода – привычная сцена на украинских дорогах в дождливую погоду. Часто это вызывает разве что гнев и нецензурную реакцию пострадавших, ведь действующее законодательство не предусматривает никакой ответственности за подобные водительские действия.
Об этом пишет SUV.News.
Впрочем, в некоторых странах водителям такая неосторожность может дорого стоить. Как сообщает WhatCar, в Великобритании с 1988 года действует закон, наказывающий тех, кто намеренно или случайно обливает прохожих водой или грязью из луж. Базовый штраф за такое нарушение — 100 фунтов стерлингов (около 5500 гривен), но в случае рассмотрения дела в суде сумма может возрасти до 5000 фунтов, что эквивалентно 276 тысячам гривен.
В Украине подобных норм пока нет, но рост внимания к культуре вождения может обусловить появление соответствующего регулирования. Сейчас все зависит от элементарного уважения и ответственности водителей. Неосторожное вождение вблизи тротуаров в непогоду не только создает дискомфорт, но и демонстрирует общий уровень водительской культуры.
Напомним, в соцсетях и СМИ появилась информация о якобы новых штрафах за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки в автомобиле.