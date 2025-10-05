Дорожная разметка оранжевого цвета: кому разрешено парковаться

Дорожная разметка оранжевого цвета / © Фото из открытых источников

В польском Закопане появилась оранжевая дорожная разметка в форме конверта, предназначенная исключительно для местных жителей. Нововведение возле государственных учреждений и автобусных остановок вызвало дискуссии среди водителей, но облегчить парковку для горожан.

По данным Interia Motoryzacja, эта разметка предназначена для решения проблемы парковки, с которой сталкиваются местные жители из-за наплыва туристов.

Оранжевые конверты – это парковочные места исключительно для жителей Закопаного, имеющих карточку местного жителя. Максимальное время парковки составляет 60 минут. После этого водитель должен освободить место или оплатить парковку через паркомат, указав регистрационный номер автомобиля, связанный с карточкой.

Для туристов и жителей соседних общин эти места недоступны. Нарушителей ждет штраф до 300 злотых. Цель нововведения – обеспечить ротационные парковочные места для быстрого доступа местных к публичным услугам.

Городские власти Закопаного также расширили преимущества карты жителя. Ее владельцы могут один раз в день бесплатно парковаться в зоне платной парковки в течение 120 минут или дважды по 60 минут. После истекшего бесплатного лимита плата за дополнительные часы для местных ниже, чем для туристов.

