Дорожный знак с двумя стрелками вниз сбивает водителей с толку: что он на самом деле означает

Увидев такой знак, необходимо заранее снизить скорость. Фото: accuform.com

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Желтый ромбовидный знак с двумя стрелками, расходящимися вниз влево и вправо, может быть непонятным даже опытным водителям. На самом деле он предупреждает о препятствии или разделении дороги, которую разрешено объехать с любой стороны.

Об этом пишет издание «Эксперт».

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Знак с двумя стрелками влево и вправо обычно устанавливают непосредственно перед препятствием на проезжей части или начале участка, где транспортный поток может пройти с одной из двух сторон. Это может быть островок безопасности, центральная конструкция, временное ограждение, дорожные работы, поврежденное покрытие, аварийный объект или иная преграда.

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Его основное содержание простое: водитель должен объехать препятствие, выбрав левую или правую сторону. Движение прямо через место, где установлено препятствие, запрещено или физически невозможно. В то же время, сам знак не означает, что автомобилист может произвольно менять полосу, пересекать сплошную линию или выезжать на встречную полосу без учета дорожной ситуации.

Напомним, в Испании на дорогах появился новый дорожный знак «2+», незнание которого может привести к значительным финансовым потерям для водителей и туристов. Этот знак обозначает специальную полосу движения, по которой разрешено ехать не всем автомобилям.

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