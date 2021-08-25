E Kia выйдет новый электрический городской электрокар с уникальной электрической установкой

Она позволить уменьшить вес и размер автомобиля.

В 2023 году у Kia может выйти новый полностью электрический городской автомобиль.

Об этом сообщает сайт Auto Express.

Hyundai Motor Group подписала соглашение с производителем электрических силовых агрегатов BorgWarner, и в нем указано, что в течение двух лет они вместе создадут новое авто. Оно может выйти под любым брендом HMG, но, скорее всего, это будет марка Kia или Hyundai.

BorgWarner поставит компании новый интегрированный электрический модуль, объединяющий двигатель и коробку передач в единую установку, что экономит пространство и вес по сравнению с обычной электрической трансмиссией. Это важно для создания городского автомобиля, поскольку он имеет всего 3,5-3,7 метров длины кузова.

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Электрический силовой агрегат имеет пиковую мощность в 181 лошадиную силу, хотя вряд ли Hyundai будет использовать всю эту производительность. Настройки BorgWarner также позволят уменьшить мощность двигателя до более разумных 100 лошадиных сил, что поставит производительность нового электромобиля наравне с бензиновым i10.

Электрокар построят на архитектуре 400 В, которую также получил электрический Hyundai Kona. Это должно позволить ему получить 159 км пробега за полчаса подключения к быстрому зарядному устройству постоянного тока мощностью 50 кВт.

Однако из-за меньшего размера кузова новинка будет использовать меньший аккумулятор, чем Kona. Ожидается, что Hyundai будет рассчитывать на батарею примерно на 40 кВт-ч, которая должна обеспечить ему запас хода в 321 км.

В начале года Kia опубликовала тизер своей линейки будущих полностью электрических моделей, которые она выпустит в ближайшие годы. Одна машина на изображениях выглядит размером с городской автомобиль, поэтому новинка может выйти именно под этой маркой.

Ранее сообщалось, что суббренд Hyundai Genesis представил свой первый электрический автомобиль.

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