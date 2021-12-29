Единственный в своем роде экземпляр суперкара Pagani растрощили в Саудовской Аравии: видео

Для него это уже вторая авария за пять лет.

В серьезное ДТП попал суперкар Pagani Huayra Pearl в Саудовской Аравии.

Об этом говорится на странице eng_aalhammadi в Instagram.

На кадрах видно, что Huayra Pearl фактически утратила переднюю часть, верх которой отвалился вместе с оптикой и зеркалами заднего вида. Также замена понадобится еще нескольким деталям кузова из углеродного волокна.

Это уже вторая авария этого автомобиля за последние пять лет. Впрочем, на этот раз столкновение было не столь серьезным. К тому же обошлось без пострадавших.

В июле 2016 года, спустя всего несколько месяцев после премьеры, Huayra Pearl попала в ДТП в Париже: суперкар потерял управление рядом с отелем Four Seasons Hotel George V и задел припаркованный Peugeot.

Добавим, что Pagani Huayra Pearl – первая Huayra, изготовленная по заказу и, по неофициальным данным, принадлежит клиенту из Саудовской Аравии. От обычного купе модель отличают особое утяжеление, большой воздухозаборник на крыше и раздвоенное антикрыло на корме. Начинкой с суперкаром поделилась заряженная Huayra BC, оснащаемая шестилитровым мотором V12 мощностью 750 лошадиных сил.