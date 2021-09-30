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Экоактивисты сбросили на автомобиль звездного ведущего Кларксона тонны грибного компоста: как он на это отреагировал

Экоактивисты сбросили на автомобиль звездного ведущего Кларксона тонны грибного компоста: как он на это отреагировал

Daily Mail

Протестующие недовольны планами телеведущего расширить свою ферму.

В английском графстве Оксфордшир на Range Rover Джереми Кларксона экоактивисты сбросили три тонны грибного компоста.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел у фермерского магазина телеведущего "Diddly Squat". Протестующие недовольны его планами расширить свою ферму и из-за того, что там увеличился движение автомобилей и повреждается почва.

Они пришли туда с палатками и плакатами с лозунгами "У почвы есть чувства, у Кларксона нет» и "Сохрани нашу землю".

Джереми приехал в магазин, чтобы пообщаться с протестующими, но это обострило ситуацию. На его автомобиль высыпали грибной компост, а он стоял рядом и удивленно смотрел на это.

Также за этим наблюдали полицейские, но они ничего не сделали. Они только поймали обнаженного активиста, который бегал и кричал там и пытался приблизиться к телеведущему.

Затем Кларксон подошел к своему автомобилю и взял кусок компоста, чтобы осмотреть его, и выбросил обратно в кучу. Затем Джереми и полицейские уехали оттуда, а некоторые люди начали убирать машину.

Эту ферму телеведущий приобрел в 2008 году. В прошлом году он открыл там магазин, чтобы продавать товары и продукты питания. Также там он снимает для Amazon программу "Ферма Кларксона".

После получения жалоб от соседей Джереми заявил, что хочет построить там еще ресторан. Местных это еще больше разозлило.

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